Ampuero entregó su versión del penal y exculpó a Bascuñán de la derrota de la UC

El defensa de Universidad Católica Branco Ampuero se refirió a la discutida jugada que protagonizó en el minuto 40 del clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, cuando interceptó un disparo de Jaime Valdés en plena área y, según el árbitro Julio Bascuñán, lo hizo con la mano. Aquello valió el cobro de la pena máxima en favor del Cacique, lo que permitió que Pajarito anotara el único gol del partido.

Sobre aquella jugada el zaguero cruzado explicó que "el criterio del árbitro puede darse para ambos lados, que no o que sí, pero de lo que yo sí estoy seguro es que primero me rebota en el pecho, me viene la pelota al cuerpo, hago todo el gesto para que me pegue en el pecho y después me roza la muñeca producto de que me golpea en el pecho, pero como digo, queda a criterio del árbitro, si equivocó o no, eso pasa a ser historia. El partido se perdió 1-0".

El ex Antofagasta manifestó que "yo en contra de Bascuñán no tengo absolutamente nada, al contrario, lo encuentro un muy buen árbitro, lo ha hecho muy bien, por algo va al Mundial. Esto pasa por decisiones que ellos tienen que tomar al instante y no pueden dudar, nosotros en el camarín vimos la jugada 10 o 15 veces y ahí todavía te queda la duda de que si fue o no, entonces para ellos que tienen que decidir en pocos segundos, pueden pasar estas cosas, pero eso no condiciona que hayamos perdido. En el papel perdimos 1-0 y fue por el penal que ellos convirtieron, pero fue un partido totalmente abierto, con muchas ocasiones de gol".

Siguiendo con sus declaraciones sobre la controvertida jugada, el oriundo de Carelmapu sostuvo que "obviamente te marca el partido, terminó 1-0 y con eso uno rebobina muchas situaciones, empieza a pensar que por el penal pierde, pero también ello se crearon muchas ocasiones, tal como nosotros. Pudo haber sido otro resultado, pudo haber sido un 2-1, un empate 2-2, no creo que haya pasado solamente por la jugada del penal".

Autocrítica

Ampuero prefirió no centrar sus dardos sobre el arbitraje y en lugar de ello optó por ser autocrítico con el juego de la Franja. "El primer análisis es que no hicimos un buen partido, queríamos jugar un poco con la desesperación de ellos, el empate sin duda nos servía y creo que en el primer tiempo tuvimos dos ocasiones claras, una fue el remate de Diego y otra fue el remate de David, ellos también tuvieron ocasiones de gol, tuvieron más la posesión de la pelota, pero lamentablemente ahí viene el cobro del penal que nos juega una mala pasada y terminamos cayendo 1-0, que fue el resultado definitivo", dijo.

"Creo que el segundo tiempo fue un partido totalmente distinto, con muchas ocasiones de gol, nosotros por ahí no teníamos mucho que perder con la posibilidad de un 2-0 en contra al buscar el empate, nos vamos con el sabor amargo de haber perdido el invicto, pero como lo he dicho en las fechas que veníamos ganando, queda mucho torneo y seguimos en la punta con la U. Esto no termina aquí, quedan muchas fechas, vamos a revertir", confirmó.

En base a lo dicho, el central de 24 años reconoció que "uno a veces juega un poco con el resultado. Sabiendo que estábamos punteros, sabiendo que estábamos a 8 puntos de Colo Colo, sabiendo que la U había hecho su tarea, sinceramente el empate no venía nada de mal. Ahora no te puedo decir que nos vamos conformes porque perdimos, pero si se hubiera dado el empate podría haber dicho que sí".