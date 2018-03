Penal muy dudoso y una roja no mostrada: El mundialista Julio Bascuñán reprobó su examen Monumental

Julio Bascuñán venía dulce, tras haber sido designado como juez en la próxima Copa del Mundo Rusia 2018, siendo el único chileno que estará en la máxima cita del fútbol mundial.

Y este sábado tenía una linda prueba, ya que le tocaba arbitrar el duelo clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Sin embargo, no tuvo una gran tarde y fue protagonista del resultado.

Perdón, gracias Bascuñan y Guede por llorar 2 semanas pic.twitter.com/nNgeRE9gh6 — Cristian 🇨🇱©®π™ (@crisfrobles) March 31, 2018

Esto porque Bascuñán cobró un penal -que a lo más fue muy dudoso- y que terminó diciendo el partido. Un remate de Jaime Valdés que da en el pecho de Branco Ampuero, y que luego le roza la muñeca, fue sancionado con la pena máxima.

En la repetición de televisión no queda claro si hay o no mano, pero da la sensación de que no era y que el penal no era. Allí falló el árbitro, que le hizo caso a su asistente y terminó sancionado la pena desde los 12 pasos.

Además, en la otra acción donde el juez falló groseramente fue en una patada de Carlos Carmona sobre Diego Rojas. El volante le dio un golpe durísimo en el pecho y Bascuñán sólo le mostró amarilla, cuando correspondía la roja.

Un día no muy grato para el mundialista y que terminó condicionando el resultado.