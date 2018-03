Colo Colo acabó con el invicto de la UC y se mete con todo en la pelea

Universidad Católica venía invicta en el Campeonato Nacional, seis partidos y seis victorias, pero se topó con un peso pesado y perdió. Colo Colo ganó el primer clásico del año por 1-0 en el Monumental, y se mete con todo en la pelea en la parte alta.

La historia empezó muy favorable para los locales, porque eran quienes dominaban las acciones, cargando sus ataques por el sector derecho, con Óscar Opazo como arma.

Sin embargo, el grupo de hinchas cruzados que llegó a Macul estuvo a punto de gritar gol primero, porque en los 17' Diego Buonanotte se despachó un zurdazo hermoso, de media distancia, que expulsó el larguero de Agustín Orión. Era golazo, pero el horizontal dijo otra cosa.

Pasaban los minutos y los albos metían ruido de a poco, gracias a la movilidad de Octavio Rivero y la presencia de Esteban Paredes, no obstante, jamás sufrió en demasía el buen meta argentino Matías Dituro.

Hasta que iba a llegar la gran polémica de la primera parte. Minuto 39, Jaime Valdés empieza a apilar rivales y desde la entrada del área se despacha un derechazo potente, que dio en la mano de Branco Ampuero y Julio Bascuñán cobró penal… Los cruzados reclamaron, pero ya estaba todo dicho. Tiro desde los 12 pasos, que el propio Pajarito transformó en gol. 1-0 para el anfitrión.

Era la primera vez que el equipo de Beñat San José estaba abajo en el marcador en todo el torneo, y dañado su orgullo, salió a buscar una paridad que casi llegó en los 45', aunque no se concretó porque David Llanos no alcanzó a definir dentro del área menor.

El complemento

El Cacique salió a matar en el segundo tiempo, y la más clara, tras el gol, estuvo en los pies de Paredes, que mandó un tiro libre potente directamente al palo. "Uhhh" gritó el público. Era golazo, pero no lo fue.

Católica no se ordenaba, sufría con los contragolpes rápidos del local, y cuando ellos atacaban, no eran claros. El mejor de los cruzados era Fuenzalida, pero Chapita no podía solo.

El cuadro de Guede, que estaba suspendido, era mucho mejor, aunque el marcador seguía siendo corto. Por ejemplo, en los 72' Rivero se metió con balón dominado y le dio con la diestra, pero muy fuerte y se fue por arriba. El segundo no quería caer.

Colo Colo empezó a jugar con fuego, porque defendía muy cerca de su arco, y eso lo aprovechó la UC, que estuvo a punto de empatar con Llanos.

Luego del asedio visitante, vino la farra del dueño de casa, con Rivero como estandarte, porque el uruguayo falló dos mano a mano. El ariete erró en lo que venía haciendo bien en los últimos duelos, la definición.

Colo Colo ganó y llegó a los 13 puntos, metiéndose así en la pelea por el título con las dos universidades.

