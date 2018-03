Mosa y el dudoso penal: "No sé si fue o no, el de Meneses no era y lo cobraron"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró feliz por la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica por 1-0, que le sirvió al Cacique para sacarle el invicto a los cruzados.

Tras el duelo, Mosa sentenció que "era un partido duro se dio como se pensaba y teníamos las armas suficientes para ganar, jugadores de jerarquía y estar en nuestra casa nos da un plus y ganamos lo que nos permite acercarnos a la cima".

Consultado por el polémico penal que cobró Julio Bascuñán a favor de los albos, indicó que "es lo bonito del fútbol, el fútbol es así se vera en la semana si es que fue penal o no y me quedo con el triunfo. El árbitro lo cobró y nada que hacer. No sé si fue penal o no, lo de Meneses no fue penal y lo cobró, reitero que no sé si fue penal o no".

"Yo me quedo con el triunfo, con las 30 mil personas que vinieron, con el juego y el esfuerzo que mostró el equipo hoy", añadió.

Por último, acerca del horario del compromiso, que ya viene siendo costumbre en los últimos años, dijo que "si nos unimos las autoridades, los clubes, la policía, podemos mejorar los horarios porque este partido es para jugarlo a las 18:00 horas. Claramente no era el ideal, por seguridad se toman estas medidas y estos partidos deberían jugarse en otra hora".