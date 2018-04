Branco Ampuero desata su rabia y ataca a los medios tras su versión del polémico penal del clásico

Uno de los protagonistas del pasado clásico entre Colo Colo y Universidad Católica es el defensor cruzado Branco Ampuero, autor del penal que le dio el triunfo a los albos en el Monumental.

El ex zaguero de Deportes Antofagasta se sinceró tras el partido, al decir que "el criterio del árbitro puede darse para ambos lados, que no o que sí, pero de lo que yo sí estoy seguro es que primero me rebota en el pecho, me viene la pelota al cuerpo, hago todo el gesto para que me pegue en el pecho y después me roza la muñeca producto de que me golpea en el pecho, pero como digo, queda a criterio del árbitro, si equivocó o no, eso pasa a ser historia. El partido se perdió 1-0″.

El mensaje de Branco / Reproducción

Pero tras el correr de los días se sigue hablando del penal cobrado por Julio Bascuñán, y Ampuero quiso dar otro análisis, ya que usó su cuenta de Instagram para decir que los "medios están faltando a la verdad".

"Lamentable que uno como jugador se sincere y haga una declaración con tal de aclarar una situación de partido que a cualquiera le puede pasar .. pero otra muy distinta es que los medios de comunicación filtren y publiquen lo que ellos quieren faltando a la verdad me parece inaceptable… sin ir mas lejos agradecer a toda la gente que nos apoyo y nos apoya en este largo camino que termina en diciembre .." (sic), señaló el marcador central.

El clásico se terminó el sábado, pero se sigue jugando.