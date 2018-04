DT del Sevilla preocupado por el nivel de Vidal en la Champions: "Es un jugador fantástico"

La Champions League comienza a entrar en tierra derecha y uno de los partidos más esperados de los cuartos de final es que el animarán este martes el Bayern Munich de Arturo Vidal con el Sevilla. En la previa de este encuentro, el técnico del equipo español, Vincenzo Montella, no escatimó en elogios al momento de analizar el presente del volante de la Roja.

"Vidal es un jugador fantástico, tiene temperamento y es capaz de marcar goles. Lo conocemos muy bien todos y es muy completo. En Italia ha hecho cosas extraordinarias", sostuvo el entrenador durante la conferencia de prensa, donde agregó que el rol que cumple el chileno en el mediocampo del Bayern Munich es fundamental para dicho equipo.

Con respecto a la dirección que hasta el momento ha logrado el técnico Jupp Heynckes en el Bayern, Montella apuntó que su colega "es un hombre de fútbol muy práctico. No vende humo. Hace cosas sencillas pero con mucho orden. Sus equipos le entienden claramente su lectura".

¿Cómo llega el Sevilla a los cuartos de final de la Champions? El italiano sostuvo que en el plantel están "muy ilusionados con este tipo de partidos. No solo yo, todos los sevillistas queremos que llegue el partido de mañana. No creo ni quiero que el equipo note esa presión", puntualizó.

Para finalizar, Montella descartó que la doble fecha FIFA, donde participaron varios de sus jugadores, influya o tenga consecuencias negativas para el duelo de mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"El aspecto físico no me preocupa, ni siquiera la motivación. Suele ser la cabeza la que mueve las piernas. Me preocupa más la situación de Mercado y la de Navas, que vamos a valorar mañana", agregó.