Hoyos y el choque entre la U y Racing: "Hay una paridad importante por donde se mire"

En Universidad de Chile no se achican ante los potentes antecedentes con los que llega Racing Club al encuentro válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El DT estudiantil, Ángel Guillermo Hoyos, planteó que la U y la Academia representan fuerzas parejas, por lo que este martes se vivirá un partido "muy intenso" en el Estadio Nacional.

"Ellos tienen grandes jugadores que realmente son de selección, también la U los tiene, y en esa paridad de equipos uno es grande en Argentina y el otro es grande en Chile, hay una paridad importante por donde se mire, los 90 minutos serán muy intensos", manifestó el estratega azul en conferencia de prensa.

En base a lo mismo, el cordobés expresó que "tenemos que ser realistas, no podemos asegurar el triunfo porque esto no es así, pero sí que será un partido muy intenso de dos grandes equipos formados por grandes planteles y jugadores. Uno quiere ganar porque el ADN de uno es ganar, el ADN competitivo es ganar. Todos nosotros estamos en esta profesión para eso".

El ex seleccionador de Bolivia recalcó que "tenemos esa ilusión y realmente será un partido vibrante con mucho entusiasmo, valentía de los dos equipos y tratando de cada uno llevarse el triunfo, porque eso es realmente una competencia maravillosa como es la Copa Libertadores".

Por otro lado, Hoyos se refirió a las palabras de Luciano Aued, volante de la UC con exitoso pasado en Racing, quien en una entrevista con el sitio oficial de la Academia estableció que la defensa es el punto más débil de la U. "En el fútbol no hay equipo perfecto. Si ellos nos hacen daño, nosotros buscaremos también hacerles daño. Está permitido equivocarse, lo que no está permitido es rendirse y no seguir luchando", declaró el DT de la U.

En cuanto a las sobresalientes individualidades con las que Racing se presentará en Santiago –Lautaro Martínez y Ricardo Centurión los más destacados-, el entrenador azul prefirió plantear que "Racing es un colectivo fuerte, pero sí creo que a través de 90 minutos hay que estar muy pendiente de todos y ese todo te puede llevar a situaciones de mucha intensidad y concentración".