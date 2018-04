Palermo explota por supuesta filtración de incidente entre jugadores de Unión Española

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, se enojó y mucho, tras la nueva caída de los hispanos ante Unión La Calera, completando ocho partidos sin ganar tras el arranque del torneo 2018.

El Loco se mostró molesto con el gerente deportivo del club, Fernando Díaz, quien reveló a la prensa que los jugadores Carlos Muñoz, Ramiro González e Israel Poblete tuvieron un encontrón en una de las últimas prácticas, lo que los dejó fuera del partido en Quillota.

"El entrenamiento no fue público, no habían cámaras, todo lo que suceda mientras que no haya nada que sea público y la vista de los hinchas o de la prensa, existen decisiones técnicas", dijo Palermo tras el partido.

Pero no se quedó allí y sentenció con nombre y apellido que "Fernando Díaz debería hablar primero conmigo y después con ustedes, porque conmigo no habló".

Los hispanos están en crisis y la situación de Palermo se hace cada vez más insostenible en el elenco de Santa Laura.