Santiago Ponzinibbio adelanta la UFC en Chile: "Será un evento histórico y yo voy a hacer historia"

El 19 de mayo será un día histórico para todos los amantes de las artes marciales mixtas, ya que por primera vez en Chile se llevará a cabo un evento de UFC, la mayor empresa de la especialidad en el mundo.

La cartelera del UFC Fight Night promete grandes peleas, donde el exponente nacional Diego Pitbull Rivas tendrá un duro combate ante el argentino Guido Cannetti.

El Main Event de la jornada será la pelea que tendrá el argentino Santiago Ponzinibbio, quien llega con un invicto de seis victorias consecutivas, ante el temible nigeriano Kamaru Usman, quien hace 11 combates no sabe de derrotas en la categoría peso Walter.

El Rasta Ponzinibbio anticipó lo que será la jornada en el Movistar Arena y promete hacer historia en Chile conquistando la victoria en el evento principal de esa noche única.

¿Con qué expectativas llegas al evento en Chile del 19 de mayo?

Vengo muy motivado, con muchas ganas y yo vengo a hacer historia, ya que en Chile será algo histórico y pese a que tengo un oponente durísimo pero quiero dejar una huella en este primer evento en Chile.

Tendrás una dura pelea ante Kamaru Usman, un duro rival donde una victoria te dejaría bien posicionado para ir a una lucha por el peso Walter

Creo ya tengo mis credenciales para pelear el título por las peleas que he realizado, por lo que he mostrado, por las capacidades que tengo, pero eso no lo decido yo y sin dudas el ganador de esta pelea se merece una pelea por el título así que ojalá sé de cuanto antes esa oportunidad.

¿Cuál será la estrategia para quedarte con la victoria ante Usman?

Mi estrategia siempre es la misma, salgo a hacer mi juego, meter mis manos moverme. Tengo que estar preparado para todo, me siento seguro y estoy preparado para brillar y llevarme esa victoria.

¿Te sientes favorito al llegar con una racha de seis victorias y por pelear en Sudamérica?

Puede ser, seguramente tendré gente apoyando, estaré peleando en casa prácticamente y para la hinchada seré el favorito y tengo todas las características para ganar la pelea y estoy muy motivado.

¿Qué esperas del público chileno para la jornada?

Creo que será un público espectacular con gente de toda Sudamérica y Latinoamérica. Vendrá gente de muchos países vecinos y será una verdadera locura y estoy claro que vendrán muchos amigos argentinos.

¿Qué te parece que la UFC cada vez tenga más adeptos en Latinoamérica?

Es un deporte que ha crecido mucho, tiene tan solo 25 años con desarrollo impresionante. Es el deporte que más vende en los PPV y acá en Sudamérica no es diferente, ha crecido mucho donde cada vez hay más gimnasio y este puntapié con un evento en Chile ayudará más con el crecimiento.

¿Qué opinión tienes de los competidores latinoamericanos que están en UFC?

Hay un muy buen nivel con materia prima. A lo mejor falta un poco más de conocimiento y escuela y se debe ir afuera a buscarlo, pero lo más importante es la materia prima y eso lo tenemos para todos los atletas que son de mucho corazón. Falta un poco de recursos técnicos pero al ser un deporte nuevo acá está menos evolucionado como lo es en Estados Unidos o Brasil y por lo mismo, tenemos que ir afuera para alcanzar el nivel.