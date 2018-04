En la UC siguen lamentando lo del clásico: "Hubo un trabajo muy intenso de presión hacia los árbitros"

Dos días después de la derrota 1-0 en el clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, en Universidad Católica siguen lamentando el desempeño del árbitro Julio Bascuñán. En San Carlos de Apoquindo insisten que el juez que estará en Rusia 2018 fue determinante en el resultado final del partido.

"Me parece que hubo un mal arbitraje, me parece que es objetivo que hubo un muy mal arbitraje y que hubo un equipo que fue perjudicado", estableció el presidente de Cruzados Juan Tagle en radio Agricultura.

El mandamás de la Franja, quien el sábado abandonó en silencio el Monumental, sostuvo que "si el fútbol fuera como el box, probablemente Colo Colo habría ganado por puntos, yo creo que en la cancha fueros superiores, no ampliamente superiores como lo han querido presentar algunos, pero tuvieron mayor posesión del balón y mayores ocasiones, pero el fútbol no es como el box y no se gana por puntos, se gana por goles y los goles se definen en jugadas decisivas".

Ante ello, el timonel de la UC enfatizó que "en la repetición de las imágenes se refleja claramente que el jugador, deliberadamente, golpea la pelota con el pecho, que después le puede haber rozado la muñeca como él mismo dice, lo que demuestra la honestidad del jugador, pero claramente eso no convierte la jugada en penal".

Tagle fue más allá y declaró que "han ido apareciendo escenas que muestran jugadas similares, o en realidad manos bastante más claras como la de Baeza o la de Insaurralde, que increíblemente las cobran córner, entonces aquí hay algo que está fallando y cuando yo digo que hubo presión en la semana es que me parece que hubo un trabajo muy intenso de presión hacia los árbitros. A mí me parece que el arbitraje fue decisivo, más allá de que Colo Colo haya tenido un muy buen desempeño".