Leo Valencia tuvo que ofrecer disculpas en Brasil tras "día de furia" en Botafogo

Boa noite, quero aproveitar esse espaço para esclarecer o que aconteceu no dia de hoje. Participava de um jogo muito importante, um jogo decisivo e que esperamos desde que iniciou o torneio. Com muito trabalho, de todo o nosso coletivo, conseguimos chegar. Era um jogo pegado e nervoso, eu não queria sair do jogo, estava dando o melhor de mim e acho que em um momento poderia fazer algo a mais pelo time. Não esperava e não queria ser substituído, mas por opção técnica fui escolhido a sair. Sei que num momento de calor do jogo, de cabeça quente acabei não respondendo com a cordialidade que deveria. Não me orgulho disso, muito pelo contrário, não pretendo repetir, mas foi um segundo muito rápido e acabei agindo dessa forma. Quero deixar bem claro que não tenho problema algum com ninguém e não sei de ninguém que tenha problema comigo. Pelo contrário, faço parte de um grupo muito unido e que me orgulho muito. Tudo se resolve na conversa. Agora seguimos trabalhando e cada vez mais fortes porque no próximo domingo temos uma decisão e estarei pronto para ajudar. Escolhi o Botafogo e quero ser campeão pelo clube.

