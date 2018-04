Alexis Sánchez recuperó el protagonismo en el momento preciso y vuelve a ser rostro en el United

A principio de año, Alexis Sánchez tomó un gran paso al dejar Arsenal para fichar en Manchester United. Pensando en ganar la Champions League o la posibilidad que le daban los Diablos Rojos de pelear por el título de la Premier, el delantero nacional no lo pensó y partió a ser dirigido por José Mourinho.

En sus primeros días en Manchester, Maravilla acaparó toda la atención de la prensa inglesa, se ganó portadas, elogios y muchas expectativas se crearon en torno a él, más aún si en sus primeros partidos sumó asistencias y un gol en su debut en Old Trafford. Todo hacía indicar que el tocopillano había encontrado su lugar al estar cumpliendo un sueño que tenía de niño.

Sin embargo, los días empezaron a pasar y las críticas se incrementaron por el nivel que exhibía con su nuevo club. Tanto así que muchos cuestionaban la millonaria inversión que se hizo por su carta, transformándolo en el jugador mejor pagado de la Premier League, y otros pedían que vaya a la banca. Pero, cuando peor lo estaba pasando, Alexis mostró lo que mejor sabe hacer y volvió a tener el protagonismo perdido: El pasado fin de semana, en el partido ante Swansea por Premier, el nacional se reencontró con el gol y anotó el 2 a 0 definitivo para el triunfo de los Diablos Rojos.

Un gran momento para reencontrarse con el gol, a una semana de enfrentar el clásico de Manchester ante el City y justo cuando el United anunció su gira de pretemporada a Estados Unidos. Por eso, el equipo de Mourinho, tal como cuando llegó, volvió a utilizar su imagen a través de sus redes sociales y lo hizo, por ejemplo, para desearle un buen inicio de semana a sus seguidores o para el cartel de promoción de su viaje a tierras norteamericanas, donde ya tienen amistosos confirmados ante América y San José Eartquakes.

Sliding into the new week, @Alexis_Sanchez style!#MondayMotivation pic.twitter.com/jDBedUYDH5

