El día de furia sigue pasándole la cuenta a Leonardo Valencia en Botafogo

La semana de Leonardo Valencia en Brasil ha sido bastante polémica. El volante nacional fue protagonista de una fuerte discusión con su entrenador Alberto Valentim, después de que lo reemplazara en la derrota por 3-2 del Botafogo en la primera final del Campeonato Carioca ante Vasco da Gama.

Tras el encuentro, y luego de recibir la amenaza de la dirigencia por su conducta, el volante chileno utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas por la situación vivida en el campo de juego. "Sé que fue un momento de calentura del juego, de cabeza caliente y terminé no respondiendo con la cordialidad que debía. No estoy orgulloso de eso, al contrario, no pretendo repetir la situación", sostuvo el chileno.



Pero la pelea con su técnico no fue el único episodio que vivió Valencia. En medio del partido, cuando el marcador iba 2-2, el chileno intentó habilitar con un pase en profundidad a Moisés pero su tiro salió con mucha potencia y su compañero no alcanzó a llegar. ¿Desenlace de la historia? el lateral, tal como los hinchas, estaba muy molesto con la actitud y el juego del chileno, por lo que no aguantó la mala jugada y lo recriminó en fuertes términos.

Entendiendo que su actitud generó más polémicas al interior del camarín, Moisés decidió seguir los pasos del chileno y le ofreció disculpas a través de Instagram.

"¡Vengo aquí a disculparme públicamente! Se produjo una jugada por mi parte que no fue muy buena. Por el nerviosismo del juego, queriendo ganar siempre, tomé una postura no agradable con mi compañero de trabajo, Leo Valencia. Vengo aquí a pedirle disculpas a él y a todos mis compañeros. ¡Nuestro equipo está unido, y va a seguir siendo! Seguimos fuertes para el otro partido (este domingo)!", apuntó el lateral del Botafogo.