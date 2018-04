Para Nicolás Massú nada es imposible: "Trataremos de dar la sorpresa ante Argentina"

El ambiente de Copa Davis se respira en San Juan, localidad argentina que será por primera vez la sede del equipo transandino, que recibe a Chile, su clásico rival, y al que no enfrenta desde el 2000, en el trágico episodio de las sillas del Parque O'Higgins.

En la antesala al compromiso que arranca el viernes, habló el capitán nacional Nicolás Massú, quien recordó el triste episodio de hace 18 años, y además aseguró que el cuadro criollo tiene las armas para dar el batacazo ante los campeones de 2016.

"Creo que hemos venido avanzando desde muy abajo, hace un año y medio jugamos un repechaje con Canadá, sin ningún jugador todavía dentro de los top 100; hoy estamos jugando contra Argentina que es una potencia mundial del tenis. Independiente de las ausencias, ustedes tienen para hacer varios equipos, hace poco ganaron la Copa Davis por lo que para nosotros jugar contra Argentina es un gran desafío. Es un rival muy difícil, lo respetamos al máximo, pero haremos nuestro mejor trabajo y trataremos de dar la sorpresa", partió diciendo el ex número 9 de la ATP.

Acerca de la eterna enemistad, y de la triste serie del 2000, dijo que "siempre se ha caracterizado Chile y Argentina por tener una linda rivalidad deportiva. En lo que pasó hace muchos años atrás me tocó estar a mi en la cancha con Mariano (Zabaleta). Fue algo triste de lo que no me gusta acordarme y que nunca más va a pasar, estoy seguro de eso. De esas cosas se aprende y hoy acá la gente va a venir a ver un espectáculo, cada uno a apoyar a su país".

Por otra parte, Massú habló maravillas del país transandino, porque hay varios hechos que lo unen con esa tierra: ahí ganó su primera ATP, vivió en Buenos Aires y fue entrenador por varios argentinos (Gabriel Markus, Horacio de la Peña).

"Yo siempre he sido un agradecido de cómo me han tratado en Argentina. Gané mi primer título acá, me inicié como jugador entre Chile y Argentina, viví casi seis años en Buenos Aires y siempre me abrieron las puertas de la mejor manera. Por lo tanto, para mí Argentina es como mi segunda casa", cerró.

Chile ya está con equipo completo en San Juan, porque hoy se unieron a los trabajos Christian Garín y Tomás Barrios. Ya estaban entrenando con Massú Nicolás Jarry, Hans Podlipnik y Alejandro Tabilo.