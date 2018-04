Joaquín Niemann ya vive el sueño de su vida: el Masters de Augusta de golf

Joaquín Niemann hará historia este jueves, cuando se convierta en el cuarto chileno en disputar el tradicional Masters de Augusta, primer major de la temporada del golf mundial, y que corona a su vencedor con una chaqueta verde.

Tras ganar el Latin American Amateur Championship en enero, en Santiago, el mejor golfista aficionado del mundo tendrá la oportunidad de jugar uno de los cuatro Grand Slams en este 2018. El año pasado ya disputó el US Open, tras superar la clasificación.

Niemann, una de las grandes esperanzas del golf mundial en la actualidad, será el cuarto nacional en ser parte de este campeonato tan prestigioso, luego de Enrique Orellana, Matías Domínguez y Toto Gana.

“Es un sueño hecho realidad estar en esta cancha con los mejores jugadores del mundo. Hoy (lunes) fue una vuelta muy entretenida. En la televisión uno los ve como si fuesen tipos diferentes, pero en verdad son personas normales que se divierten y que también les gusta hacer bromas”, dijo Niemann al sitio oficial del Masters, donde en su condición de amateur tiene un "diario" donde cuenta su primera vez en el único campo de Augusta National en Georgia.

Niemann practicó el lunes con tres figuras del golf estadounidense: Kevin Kisner (25° del ranking mundial y reciente finalista del WGC-Dell Match Play), Charley Hoffman (28°) y Kevin Chappell (29°).

"No pienso en resultado, solo voy a prepararme lo mejor que pueda, así cuando termine la semana pueda decir que no lo pude hacer mejor y estar feliz", dijo Niemann.

El chileno volverá a la cancha de práctica este martes, antes de su primera actividad oficial en el tradicional torneo de par 3 este miércoles, donde compartirá salida con el número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson y el ocho, Ricky Fowler, también de Estados Unidos. Tras eso, se definirá con quiénes van a jugar las primeras rondas del jueves y viernes.

No sólo eso, Niemann estará en conferencia de prensa junto a gigantes del golf, como la leyenda Tiger Woods, el actual campeón Sergio García y otras figuras como Rory McIlroy, Jordan Spieth, Phil Mickelson, Justin Thomas y el propio Johnson.

Joaquin Niemann spends the day practicing with pros and anticipates a night spent in the Crow's Nest. #themasters pic.twitter.com/hw4x87BuP5

— Masters Tournament (@TheMasters) April 2, 2018