Andrés Vilches se entusiasma en la UC y le mandó un recado a Colo Colo: "Acá me siento valorado"

Pese a no registrar goles y haber perdido la titularidad en los últimos partidos, el delantero Andrés Vilches dice estar sintiéndose bien en Universidad Católica. El atacante, que fue cedido por Colo Colo a la Franja por todo 2018, remarcó que lo entusiasma la confianza que le ha brindado el entrenador Beñat San José y su cuerpo técnico.

"Acá me siento muy cómodo, desde el primer momento en que llegué me lo hizo sentir el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy muy feliz en todo aspecto, espero devolver la mano y entregarme por el equipo, tratar de hacer las cosas bien", expresó el surgido en Huachipato en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

De acuerdo a su actual sentimiento en la precordillera, a Vilches se le consultó si le gustaría que la UC hiciera efectiva la opción de compra que está contemplada en su préstamo, ante lo que respondió que "sí, yo estoy muy cómodo acá. Si bien eso no es algo fácil, acá me siento valorado porque el cuerpo técnico me pidió y el club me quiso traer".

Sobre el hecho de haber perdido la titularidad en los últimos partidos, el delantero de 26 años sostuvo que "estoy tranquilo, hablo con el 'profe', tengo una muy buena relación con él y con el cuerpo técnico. Si bien empecé jugando, hay que recordar que el semestre pasado no jugué nada, estuve mayormente lesionado, entonces de a poco voy volviendo con ritmo de partidos y eso es lo importante para mí, ir sintiéndome mejor. No me ha tocado jugar los últimos partidos, estoy trabajando para ser una alternativa, estoy comprometido con el club, con el cuerpo técnico y mis compañeros".

Por otro lado, Andrés Vilches se refirió a la derrota 1-0 de los cruzados ante Colo Colo en el estadio Monumental. "Era un partido que para mí tenía mucha importancia, porque se enfrentaba a mi ex club, tenía muchas ganas de jugar, muchas ganas de demostrar que me debo a Católica, que quiero hacer las cosas bien. Me quedó una clara, estuvimos a punto, pero ya está. Ahora ya pensando en Palestino, enfocados al cien en ese partido", afirmó.