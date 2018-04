Everton sigue confiando en Pablo Sánchez: "No hay problemas internos ni crisis en el camarín"

Si hay un técnico que está en la palestra pública debido a los malos resultados ese es Pablo Sánchez de Everton. El equipo Oro y Cielo ha tenido un pésimo arranque este 2018 y sólo ha logrado seis unidades en las siete fechas que se han jugado en el Campeonato, que actualmente lo tienen en la décimotercera ubicación.

Tras la derrota ante Huachipato, el ambiente se hizo aún más complicado y de inmediato se especuló con una posible salida del entrenador. Ante ese escenario, el director deportivo del club, Ignacio Hierro, cerró filas con Sánchez.

"Estamos todos metidos con la intención de salir adelante, no hay problemas internos, no hay crisis en el vestidor, no hay disgusto con nadie. No se nos han dado los resultados y está en nosotros salir de esto, es un mal momento futbolístico, pero entre todos tenemos que buscar revertir la ruta", sostuvo al diario El Mercurio de Valparaíso.

A pesar del espaldarazo que le entregó al técnico, Hierro también afirmó que este fin de semana el equipo está obligado cortar la racha de derrotas: "si bien el torneo es largo y la tabla aún nos tiene en la lucha, los resultados no nos dan más tiempo y el objetivo tiene que ser inmediato para salir de este mal momento en el próximo partido", afirmó.

Para finalizar, el director deportivo de Everton le restó culpabilidad del mal momento que pasa al equipo a los jugadores que arribaron este 2018: "Este no es un problema de los refuerzos que llegaron, es un problema de la baja de juego de los jugadores más importantes que tuvimos en el torneo anterior y de la falta de resultados".

El próximo desafío que tendrá Everton en el Campeonato Nacional será este sábado a las 12:00 hrs cuando reciba a Unión La Calera en el Sausalito.