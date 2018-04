Guede pide paciencia a los hinchas de Colo Colo: "Deben entender que será muy difícil con Delfín"

Pablo Guede adelantó el duelo de este jueves ante Delfín por la Copa Libertadores, que será fundamental para Colo Colo en su lucha por avanzar a los octavos de final del torneo tras 11 años.

En conferencia de prensa, Guede pidió calma a sus hinchas si es que el resultado no va dando en el estadio Monumental, ya que necesitan el apoyo de los fanáticos durante los 90 minutos.

"Creo que será un partido donde vamos a necesitar mucha paciencia todos, ya sea nosotros y que la gente entienda que será muy difícil el partido y que mantengamos los 90 minutos la calma", aseguró Guede.

"Me gustaría decirle a la gente que del minuto 0 al 90 estén todos metidos y que después den su veredicto, si ganamos que nos aplaudan y si perdemos, nos putean", añadió. "Si un equipo se va a venir a defender tenemos que tratar de abrir esa lata y por eso hago hincapié en el tema de la paciencia y debemos mover rápido la pelota y cuanto más paciencia y tranquilidad tengamos para generar juego vamos a poder entrar a defensas más cerradas", complementó.

En esa línea, indicó que los ecuatorianos "tienen una muy buena defensa y salen rápido a la contra y es muy difícil entrarle a un equipo que sabe defender muy bien como es Delfín".

"Ellos juegan en largo y llegan siempre con cinco jugadores en ataque, y donde más peligro te generan son los que entran en segunda línea y la clave estará en quien recoge más seguidas pelotas", consideró.

Y de la situación del Cacique en el torneo, expresó que "si ganamos tenemos cuatro, si empatamos dos y perdemos uno. No es definitorio sabemos que tenemos que ganar que estamos en casa y que tenemos que dejar los puntos en casa, pero debemos tener mucha paciencia".

"Puede pasar cualquier cosa, si nosotros ganamos mañana no nos garantiza clasificar, no es definitorio y por como se está dando la Copa, jugar de visita se está dando mejor", indicó.

Más dichos de Guede

Recursos ofensivos: "En todos los partidos el remate de media distancia es una opción pero creo que lo más importante será la paciencia y en mover la pelota muy rápido y así los contrarios se mueven y así se encuentran los espacios. Debemos ser muy rápidos en las transacciones de ataque a defensa".

Nacional superior: "Uno juzga por los resultados, Atlético Nacional le metió cuatro y nosotros debemos ganarle fácil, pero a nosotros nos viene a jugar un equipo que medianamente nos complican a nosotros".

La ilusión: "Estoy bien ilusionado y tengo las esperanzas de jugar bien el partido y ganar. Acá se tienen que ganar todos los partidos, no siempre se puede y no siento esa presión porque estoy tranquilo ya que di todas las armas para ganarlo".

El penal ante la UC: "De eso tengo una teoría, fue o no fue penal. Me hubiera gustado que el mismo penal que nos cobran a nosotros en Bolívar hubieran dicho que no fue penal, porque todos dijeron que fue penal. De ocho partidos empatamos uno con un penal que se le cobra a Barroso, así que carece de importancia que siga hablando de eso".

Cambio de sistema: "Jugué con línea de cuatro de entrada porque creía que era la manera de ganarle la mitad de la cancha y sabíamos que si le sacamos la pelota, íbamos a generar el dominio y ocasiones de gol donde la idea era atacar con los dos laterales".