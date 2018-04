Mega fail de Pinilla: quiso cambiar camiseta, lo dejaron pagando y se llenó de burlas

Mauricio Pinilla vivió una curiosa situación al final del partido de la Universidad de Chile ante Racing Club por la Copa Libertadores, que terminó igualado 1-1 en el Estadio Nacional.

El delantero quiso cambiar la camiseta con el arquero de Racing, Juan Musso, pero éste no recibió su polera dentro del campo de juego, cuando el goleador ya se la había sacado.

Al ver que Musso no la recibió, Pinilla volvió a ponerse su casaquilla para seguir su camino rumbo a los camarines. Todo esto tiene su explicación, porque los jugadores de la Academia no cambian la camiseta dentro de la cancha.

La acción tuvo mucha acción en redes sociales y los tuiteros llenaron de burlas a Pinigol, aunque claramente el intercambio entre ambos jugadores fue en buena onda, lo que no sabemos es si Pinilla recibió o no la indumentaria del 1 de Racing.

El chileno José Luis Villanueva, ex jugador de Racing, ratificó lo ocurrido, indicando que "En @ RacingClub no debes cambiar tu camiseta en la cancha. Hacerlo significaría que quieres vestir otra camiseta delante de todo el estadio".

"Lo de @ juanmusso no fue un desaire a @ pinigol9, sino que fue una confusión, en donde Pini no tenía por qué saber de esta tradición", indicó.

— José Luis Villanueva (@jlvilla_a) April 4, 2018