La muela del juicio sigue marginando a Marcos Bolados en la UC

La misma razón por la que no que no pudo estar ante Colo Colo tiene a Marcos Bolados marginando de las prácticas de Universidad Católica pensando en el compromiso como local ante Palestino, este domingo en San Carlos por la octava fecha del Campeonato Nacional 2018. El atacante aún no mejora de un inconveniente a la muela del juicio y no ha podido entrenar con normalidad.

Tras tener el lunes libre, los cruzados iniciaron el martes su preparación para enfrentar a los árabes y lo hicieron sin el antofagastino entre los presentes, ya que pasado el mediodía tuvo que entrar a pabellón para ser operado de su problema molar en la Clínica UC.

Sobre la determinación de intervenir al seleccionado nacional el martes, desde Cruzados explicaron que "no lo operaron los días anteriores porque estaban dándole los antibióticos necesarios para la intervención".

Este miércoles, el jugador que llegó a préstamo a la UC por todo 2018 tampoco pudo trabajar bajo las órdenes de Beñat San José. Eso sí, igual dijo presente en San Carlos de Apoquindo: visiblemente afectado y con hielo en el rostro, Bolados estuvo presenciando los ejercicios de sus compañeros en la cancha Alberto Buccicardi.

"Marcos llegó con ese probelma desde que volvió de su viaje con la Selección, no sé mucho del tema. Sé que lo operaron, que le sacaron una muela pero no sé de su tiempo de recuperación y eso. Nosotros esperamos que se sume lo antes posible a los trabajos y sea una alternativa para el fin de semana", comentó Andrés Vilches sobre su afectado compaeñero.

De esta manera, Marcos Bolados está en duda para el encuentro del domingo entre Universidad Católica y Palestino en la precordillera, pero aún no está absolutamente descartado. Otro que está en igual condición, pero con un panorama más alentador, es Germán Voboril, quien este miércoles trabajó diferenciado, pero pudo realizar ejercicios con balón. Cabe recordar que el lateral argentino se perdió el clásico con Colo Colo por un desgarro en el recto femoral del muslo izquierdo.