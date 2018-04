Schwartzman bromea con el partido ante Garín en la Davis: "Ojalá no le toque jugar tan bien"

El equipo argentino de Copa Davis continuó en el estadio Aldo Cantoni de San Juan su preparación para la serie final de la Zona Americana I de la Copa Davis ante Chile que se diputará el viernes y el sábado próximos.

Diego Schwartzman habló de la serie en conferencia de prensa y aseguró que no quieren sorpresas ante el equipo nacional, en una eliminatoria en la que son muy favoritos.

"La cancha está pesada y bien lenta. Eso está bien. No se siente la altura. Esperamos una gran serie de Copa Davis. Siempre querés estar más arriba en el ranking", dijo el Peque, que es 15 del mundo.

Sobre su presente, Schwartzman dijo que "es difícil que me conforme, mas allá de que siempre disfruto de dónde estoy. Si no, se vuelve todo muy rutinario y en la mente de alguien tan competitivo es muy difícil no buscar siempre algo para mejorar. Tengo que seguir mejorando para poder pensar en el top 10".

También, analizó su partido ante Christian Garín este viernes, diciendo que "jugué dos veces con él, es un gran jugador y una gran persona. Tengo muy buena relación a pesar de que le llevo un par de años. Me pone contento que haya mejorado tanto en los últimos meses. Ojalá que no le toque jugar tan bien el viernes (se ríe)".

"Es parecido a Nicolás Jarry en el sentido de que ambos buscan dominar constantemente los puntos y son muy agresivos", añadió.

Finalmente, expresó que "no me siento la cabeza del equipo a pesar de ser el mejor en el ranking. Soy el más chico. No me gusta hacerme sentir tampoco como la cabeza de una serie. Me comporto igual que cuando era sparring a los 16 años. Soy el que pone música o hace bromas".

– Daniel Orsanic y su equipo: Diego Schwartzman, Guido Pella, Nicolás Kicker, Guillermo Durán y Máximo González.

– Nicolás Massú y su equipo: Nicolás Jarry, Christian Garín, Marcelo Barrios Vera, Alejandro Tabilo y Hans Podlipnik Castillo. pic.twitter.com/VPHqoPG6JB — Arenga Deportiva (@Arengaok) April 4, 2018