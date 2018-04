Soteldo, uno de los mejores de la U, quedó con ganas de más: "Rescatamos un punto, peor es quedarse sin nada"

Universidad de Chile igualó 1-1 con Racing de Avellaneda en un vibrante compromiso que se disputó en el Estadio Nacional donde uno de los puntos altos de los azules fue el volante venezolano Yeferson Soteldo, quien tras el duelo confesó que no quedó conforme con el empate ante La Academia.

Sobre su juego y el partido indicó que "el 'profe' me dio mucha confianza y trato de hacer lo que siempre me ha caracterizado que es encarar y hoy me salieron más las cosas. Sabemos que en Copa Libertadores son rivales muy difíciles y rescatamos un punto, peor es quedarse sin nada".

"Estoy triste porque tendríamos que haberlo ganado, propusimos más de los que propusieron ellos, pero el fútbol es así y ahora tenemos que levantar cabeza que se viene un rival muy duro", agregó el venezolano a Fox Sports.

Sobre el resto físico que mostró el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, uno de los mejores valores de la U ante Racing aseguró que "la intensidad mil por mil la pretemporada que hicimos fue para esto y está demostrado que el nivel en Copa Libertadores es muy alto".