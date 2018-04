"Nos toca romperles el cu.. en tenis": El amenazante mensaje del Chino Ríos para los argentinos en la previa de la Davis

La previa de la serie de Copa Davis entre Argentina y Chile, a disputarse este viernes 6 y sábado 7 de abril, ha estado marcada por los mensajes de tranquilidad que se les ha dado a los hinchas para evitar un bochorno como el de los sillazos. Es que nadie quiere revivir las imágenes que se dieron en el 2000, cuando las sillas volaron de las graderías del Parque O'Higgins para agredir a los jugadores del equipo trasandino. Incidentes que costaron dos años de suspensión para el equipo chileno.

Sin embargo, cuando todo estaba tranquilo, Marcelo Ríos, que pese a su rol de asistente técnico se ausentará de la llave, envió un mensaje de apoyo para el equipo nacional a través de Twitter y lo hizo en su tono. Pese a que comenzó bien y le envió una arenga a los pupilos de Nicolás Massú, luego, recordando las dos Copa América que Chile le ganó a Argentina, el tono cambió para referirse a los argentinos.

"A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis.Vamos equipo ,suerte (sic)", escribió el ex número uno del mundo, para luego hacer alusión a Guillermo Vilas por su eterna rivalidad para conocer quién fue mejor en la historia del tenis.

El mensaje de Chino trajo diversos comentarios en la misma red social y muchos chilenos criticaron su actitud por generar un odio innecesario entre ambos países, mientras que los argentinos no dudaron en responderle. Una polémica que se viene a instalar a un día del debut de la serie, cuando Nicolás Jarry, a contar de las 14:00 horas, enfrente a Nicolás Kicker.

