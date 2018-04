Braulio Leal tendrá examen clave para saber si vuelve a las canchas

Braulio Leal ha vivido cuatro meses muy duros. En noviembre de 2017, al volante de San Luis de Quillota le detectaron una malformación congénita vascular que lo obligó a dejar el fútbol de manera y a ser sometido a una operación en el cerebro que puso en duda su continuidad como futbolista.

Sin embargo, pese a los pronósticos, el jugador de los Canarios ha luchado y actualmente se encuentra entrenando a la par de sus compañeros y con mucha ilusión de volver a las canchas. Pero la decisión no es fácil y se conocerá el lunes, cuando se someta a una angiografía, un examen de toma de imágenes al cerebro, para conocer la opinión médica sobre su estado de salud y la posibilidad de retornar al fútbol profesional.

"Estoy entrenando normal, a la par de mis compañeros, y hace un par de semanas, en un amistoso ante Everton, hice fútbol 60 minutos . La verdad que estoy bien, estoy a la espera del examen del día lunes 09 de abril donde se van a determinar los pasos a seguir",dijo Braulio Leal en conversación con el sitio web de San Luis.

"Soy optimista y espero que me den el alta, porque estoy sin ninguna molestia, con toda normalidad, y sin las cosas que me dijeron que me podían ocurrir si es que subía la intensidad de los entrenamientos. Estoy con el optimismo de que el día lunes me haga la angiografía y me diga que estoy en condiciones de jugar porque estoy desesperado", agregó sobre los resultados que espera.

Además de estar entrenando con sus compañeros y haber jugado una hora durante un amistoso, el volante tuvo la posibilidad de concentrar con sus compañeros para el partido de la fecha pasada ante O'Higgins. Una sensación que lo hizo agrandar la ilusión de volver a jugar.

"Concentrar siempre es algo especial, volver a estar en la concentración con mis compañeros, volver a sentir ese cosquilleo que se siente antes de entrar a la cancha. Trataba de ayudar desde donde estaba, trataba de bajar al entretiempo para dar a conocer lo que veía desde arriba, pero obviamente concentrar es algo especial, siempre es bueno compartir con los compañeros y espero estar concentrado prontamente, es lo que quiero. Después de este tiempo estoy con muchas ganas de ayudar al equipo a levantar esta situación", concluyó.