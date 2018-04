Pablo Guede tras el bochorno ante Delfín: "No nos está dando para competir internacionalmente"

Colo Colo protagonizó un papelón en la Copa Libertadores al caer frente a Delfín, y el técnico del Cacique, Pablo Guede, masticó la rabia tras el encuentro y no escondió su decepción tras el 0-2.

En su análisis, el entrenador argentino indicó que “no creo que nos hayamos confiado. La realidad es que no nos salió nada de lo que planeamos, las que tuvimos no fuimos capaces de meterla, ellos nos hacen un gol cuando nos estábamos acomodando. No hay más lectura, hicimos un mal partido. Hay que hacer el duelo rápido y pensar en lo que viene”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, Guede reconoció que no les está alcanzando para el nivel internacional. "No nos está dando para el nivel internacional. Es decepcionante porque no pudimos encontrar la forma, algunos minutos sí, pero no la pudimos meter en el toque final. Un cabezazo del Tanque (Esteban Paredes) pega en el palo, después la última se va por arriba. Son segundos que a veces caen para tu lado y otras no”.

"Intentamos buscar los espacios, pero fallamos en la definición. No fuimos constantes en generar eso. No los pudimos incomodar constantemente, y eso hizo que se sintieran más fuertes”, agregó.

Pese a los insultos que recibió Pablo Guede de gran parte de la hinchada, el argentino les agradeció el apoyo y les pidió perdón por el resultado. “Gracias a la parcialidad, estoy triste por no darles la alegría. Se le tiene que pedir perdón y agradecerles. Cuando salí estaban todos cantando. A mí no se me caen los anillos, por pedir las disculpas que sean necesaria”, expresó.