El drama de Carlos Encinas tras dejar la banca de Melipilla: "En dos años no tuve ningún día feliz, ni siquiera cuando ascendimos"

Tras caer frente a Unión San Felipe (2-1), Carlos Encinas decidió ponerle fin a su ciclo al mando de Deportes Melipilla y, en ‘caliente’, se tiró con todo a la hora de renunciar: "Gamboa destruyó mi carrera. Siempre he sido muy considerado en los conceptos que he dicho, pero definitivamente es así. No se puede luchar contra personajes que destruyen al fútbol", disparó.

Con el pasar de los días, Encinas no se arrepiente de sus dichos e, incluso, los mantiene. En contacto con El Gráfico Chile, el por ahora ex DT de los Potros insiste en lanzar sus dardos contra Eduardo Gamboa. "Él es el causante de todo esto. Yo voy a estar fuera del fútbol y ¿él? él va a estar dirigiendo en cuatro meses más, va a seguir haciendo su pega. Yo quiero ser claro, a Eduardo (Gamboa) no lo odio, no le tengo rencor, pero el tema es que se equivocan siempre los mismos ¿Cómo es posible que un árbitro no se sepa el reglamento? Claro que estoy caliente, pero estoy más triste por las malas decisiones que uno puede llegar a tomar. Para la gente el gran responsable soy yo", asegura Encinas.

En siete partidos, Melipilla acarreó una victoria, dos empates y cuatro derrotas, dejándolos en el fondo de la tabla con 5 puntos. Para el ahora ex técnico de los metropolitanos todo tiene una explicación: "en dos partidos tuvieron incidencia los árbitros, estamos absolutamente complicados. Con Valdivia nos cobran penal por un rebote en la cara de Gonzalo Lauler. En un partido controlado cobran penal, una expulsión y nos mata el partido. Yo ni siquiera he visto el compacto, no creo que lo vea", acusa Encinas, quien confiesa que colapsó con la situación.

Melipilla ganó un solo partido hasta ahora, frente a Deportes La Serena - Photosport

"La cuestión se convirtió en un caos y eso hace que uno se retire o descanse. Me voy a tomar un tiempo porque estoy fundido. La carga anímica, los efectos traumáticos en estos dos años son tremendos. Tengo que confesar que en dos años no he tenido un día feliz, ni siquiera cuando ascendimos. Yo no soy un DT tradicional, yo estoy muy involucrado en todas las áreas del club, por eso cada vinculación con Salah o Moreno, o la supuesta mafia que existe en el fútbol, me sorprende", explica Encinas.

"Viajábamos con 20 mil pesos"

Si bien no seguirá al mando del primer equipo, Encinas seguirá ligado al club, porque según sus palabras "si me voy del equipo, se muere. Tengo muchas cosas en Deportes Melipilla, tengo mis canchas, mis amigos, pero necesito descansar".

"Necesito un par de semanas, le di libertad absoluta a Jorge de que pusiera a quien quiera. Si el equipo repunta que siga él, sino veré si tengo energías para seguir. Esto no es el sueldo que uno gana, esto es porque uno quiere llevar a Melipilla a Primera, pero con estos resultados uno comienza pensar en no descender".

Encinas relata que las críticas le duelen: "Los que no han jugado no tienen idea de lo difícil que es el fútbol, hay quienes los han echado de todo los equipos y vienen a uno a criticarlo. El que jugó, perdió y ahora está de comentarista, qué lata, porque ellos deben saber lo difícil que es esto, que te falte un bus, que falte plata para almorzar".

"Aquí en Melipilla el garabato corre fácil, cuando ganas está toda la ciudad contigo, pero cuando pierdes, nada. Cuando uno ve un hincha que te grita ladrón, yo lo miro y me digo 'si supiera cómo vivo ¿cómo es posible que este gallo te insulte de estar forma?’ Hoy la gente se olvidó que subimos", tira el entrenador.

Según Encinas, las críticas duelen porque los hinchas "desconocen la realidad" y confiesa que "el equipo viajaba con 20 mil pesos. Una vez tuvimos que pasar a una rotisería para comprar un sandwich, yo tuve que poner otros 20 mil pesos más para ponerle algo al sandwich. Yo en el fútbol me he llenado de amigos que saben de fútbol, ellos ganan 221 mil pesos y por eso me da rabia que venga un personaje y estropea el trabajo de todo un año".

"Todos hablaron del escándalo, pero nadie conoce a Carlos Encinas por haber levantado un equipo que estaba muerto y lo llevó a Primera B", cerró.