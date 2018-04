Erick Pulgar sigue deslumbrando en Bologna y nuevamente ganó el premio a jugador del mes

Erick Pulgar se ha convertido en un verdadero pilar de Bologna y así lo demuestra siendo titular fin de semana a fin de semana. Así, el joven mediocampista nacional ha sumado 27 partidos en el once inicial de los 30 encuentros que se han disputado en la presente temporada de la Serie A, siendo el gran valuarte del mediocampo en un equipo que marcha en el undécimo lugar de la tabla.

Sin embargo, el ex Universidad Católica no sólo aporta quite y también suma tres goles, uno de ellos, el más reciente, convertido el pasado 31 de marzo ante la Roma. Un tanto que le permitió cerrar un mes de grandes actuaciones y que fue premiado por los hinchas de Bologna que votaron por él para hacerlo el mejor jugador del mes recién terminado, donde el nacional sumó cuatro encuentros y su equipo cosechó dos empates, ante Lazio y Roma. Los otros dos partidos, en tanto, fueron derrotas con el SPAL y Atalanta.

Para destacar a Erick Pulgar tras ser elegido como mejor jugador del mes, premio que gana por segunda vez tras también vencer en noviembre de 2017, el club preparó un video con sus mejores jugadas.