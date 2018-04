ExGuatonMedel: Gary luce su nueva figura 2.0 y nos invita a "llevar una vida sana"

Gary Medel dio a conocer su nueva y esbelta figura en las redes sociales, tras el duro entrenamiento que le permitieron bajar esos kilos de más que le pidió el cuerpo técnico del Besiktas.

En sus cuentas de Instagram y Twitter, Medel sacó pecho publicando el antes y después de su figura con dos fotos que contrastan su apariencia.

"Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. ¿¿El resultado está a la vista o no??", sentenció el Pitbull en primer término.

Luego, agregó que "si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!! # ExGuatonGary".