Jorge Valdivia defendió a muerte al DT: "Esto no es Pablo Guede Fútbol Club"

Jorge Valdivia fue el único jugador, además de Matías Zaldivia que fue a la conferencia de prensa, en dar la cara en el plantel de Colo Colo tras el bochornoso 2-0 frente a Delfín.

El Mago no vendió la pomada y aseguró que "el gran objetivo, cada vez que pasan los partidos, se ve difícil y lejos. No hay para qué disfrazar algo que estamos todos conscientes”. Y continuó: "el análisis es complicado, porque está todo muy encima, muy fresco. Teníamos un plan de ataque y no resultó, en lo personal me voy decepcionado con lo que hice y no hice".

"Estamos al debe en la copa. era nuestro mayor desafío y por el momento estamos lejos. La gente entendemos que se hayan ido decepcionados, nosotros también, todos porque no ganamos un partido que antes de iniciarse teníamos las armas y las herramientas para quedarnos con la victoria”, agregó el 10 de Colo Colo.

"No pasa por un tema de jerarquía, pasa por un tema que no supimos en determinados momentos desarmar una defensa bien posicionada. Delfín tenía claro lo que tenía que hacer, armar dos líneas de cuatro y salir de contraataque (…) sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco podemos mentir y decir que Delfín tenía chances de ganar, nombre por nombre teníamos que haber ganado”, argumentó.

El volante se cuadró con Pablo Guede y lo defendió de las duras críticas. "Esto no es Pablo Guede fútbol club. El blanco más fácil es el entrenador, yo lo defiendo porque es alguien que te entrega las herramientas porque es lo que el jugador necesita. El trabajo es bueno y uno entiende el enojo de la gente. Hoy estamos todos apenados”, argumentó.