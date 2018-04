Roman Reigns "calienta" Wrestlemania: "Un campeón a tiempo completo mejorará los números de WWE"

Roman Reigns adelantó su esperado combate en Wrestlemania 34 ante Brock Lesnar por el campeonato universal de WWE, el que será el main event de la gran jornada de la empresa más grande de lucha libre del planeta.

"The Big Dog" se mostró muy confiado en derrotar a su rival y no le importa que la gente no lo quiera y lo llene de pifias cada vez que aparece por un ring de WWE.

"Siempre he sido así. Te gusto un poco o no me quieres. La gente que me quiere, me aseguro de que haya una razón para que sientan eso. Soy amable con los que son amables conmigo y vivo una vida en la que creo que es agradable ser amable", dijo a The New York Post.

Además, Reigns "calentó" la lucha con Lesnar diciendo que es importante para WWE tener un "campeón a tiempo completo", ya que la Bestia no aparece en todos capítulos de RAW, pese a ser el monarca.

"Cada vez que tienes un campeón a tiempo completo, que pelea en cada house show, y que aparece siempre que está programado, los números mejoran. Es así. Lo he visto antes, en la gira que tuvimos después de que venciera a Triple H en WrestleMania 32. Los números no mienten y esta vez no va a ser diferente", explicó.

En esa línea, expresó que "esto no hace más que echar leña al fuego en el combate que vamos a disputar en Wrestlemania, pero también me da la razón en algo. Brock Lesnar no es el único tipo a tiempo parcial que está en el main event".

"Si eso sigue así muchos de los chicos que están a tiempo completo nunca tendrán la oportunidad de llegar a nuestro nivel, porque el evento principal está dominado por luchadores a tiempo parcial", añadió.