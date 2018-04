El Sifup denuncia a Palestino de prácticas "nefastas" por el despido de cuatro jugadores

Palestino recibió un duro golpe en la previa del partido ante Universidad Católica. Este jueves, el Sindicato de Futbolistas Profesionales emitió un comunicado para denunciar un "nefasto e ilegítimo actuar" tras el "despido injustificado y anticipado" de cuatro jugadores: Marcos González, Sebastián Toro, Diego Díaz y Luis Díaz.

Según detalla el organismo en su sitio web, los árabes al momento de anunciar la salida de los jugadores "significaba no pagar a los jugadores los meses que les quedaban de contrato, aludiendo en la carta de despido una cláusula que se encontraba en sus anexos de contrato y que establecía una facultad unilateral para que Palestino pusiera fin -antes del vencimiento del plazo- a los contratos de los jugadores (…) Esto contradice absolutamente el plazo de duración de los contratos, reservándose una facultad arbitraria para terminar el vínculo a su sola voluntad, lo que va en contra de cualquier normativa tanto nacional como internacional que regule la actividad".

"Nuestros cuatro compañeros de profesión tuvieron que demandar judicialmente al club a fin de que les pagaran los meses que les quedaban de contrato, puesto que se negaron a cancelar lo adeudado. A través de las demandas llevadas a cabo ante los Tribunales Laborales, nuestros asociados lograron que su empleador les pagará una suma de dinero que los dejara conforme con sus pretensiones", agrega.

Sin embargo, el reclamo del Sifup no se queda ahí y prosigue que "respecto de Luis Díaz, luego de ser desechado por Palestino, fue a probarse a Deportes Iberia, donde firmó un Contrato de Trabajo de Futbolista Profesional Nº 0509, faltando solamente el registro de este contrato ante el Ente Rector, situación que debía ocurrir con total normalidad. Sin embargo, Palestino, a través de su Gerente Deportivo Sr. Roberto Kettlun (ex jugador de fútbol profesional), en una actitud reprochable, se contacta con personeros de Club Deportes Iberia a fin de amenazarlos, indicándoles que si registraban el contrato de su ex jugador Luis Díaz, cobrarían los derechos de formación por los 6 meses que estuvo inscrito en los registros del fútbol joven de Palestino"

"Este es un comportamiento inaceptable desde cualquier punto de vista, actuando a modo de represalia por el dinero que se vieron obligados a desembolsar en los avenimientos celebrados judicialmente con los jugadores que el mismo Club despidió de manera anticipada. Lo anterior, a pesar de no tener fundamento alguno para cobrar dichos derechos, en virtud que el Club Palestino despidió al jugador sin justa causa, actitud que denota claramente que Palestino no está interesado en cobrar los dineros por derechos de formación, sino que desea "cortarle las piernas" a un joven futbolista profesional que, no hizo otra cosa, que hacer valer sus derechos", señalan.

Finalmente, agregaron que "esperamos que conductas como las de personeros de Palestino se erradiquen de nuestro fútbol profesional, tomando en consideración que las facultades unilaterales de un Club para decidir la continuidad o no de un jugador con contrato vigente, se extinguieron desde que entró en vigencia la Ley 20.178, que reguló los contratos de los deportistas profesionales, es decir, hace casi 11 años, y que sorprendente, a la fecha, el Club Deportivo Palestino desconoce y contraviene".