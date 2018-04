Soteldo volvió a mostrar su "status internacional" y comienza a pagar la apuesta que hizo la U

El volante venezolano Yeferson Soteldo fue la gran apuesta que hizo Universidad de Chile para reforzarse de cara a la temporada 2018, y para eso pagó un millón de dólares por un año de la cesión del jugador a Huachipato. Considerado como la gran obsesión que tenía el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, para su equipo durante este año, la dirigencia no dudó en pagarle esa gran cantidad de dinero a los de Talcahuano, pensando en todo lo que les podría aportar para sus desafíos nacionales e internacionales.

Sin embargo, y a pesar de ser titular indiscutido para el técnico Guillermo Hoyos, el '10' de los azules no pudo reeditar sus grandes actuaciones con los de la Usina en el inicio de campeonato de la U, y generó mucha preocupación en la dirigencia universitaria. Según indicaron a El Gráfico Chile desde el directorio laico, "Soteldo no ha rendido según las altas expectativas que se tenían de él y se le ha esperado harto".

Pese a eso, la espera de los azules parece haber terminado gracias a la gran actuación que tuvo Soteldo el pasado martes ante Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, donde fue la figura y dio la asistencia para el gol de David Pizarro a los 10 minutos de encuentro. Aunque no pudo marcar, el venezolano se vio activo en el ataque, gambeteó a los trasandinos y generó las ocasiones de mayor peligro para la U en el Estadio Nacional.

Soteldo celebra en el Mundial con Venezuela sub 20 / AP

Una gran actuación internacional que no es nuevo para Soteldo, quien se hizo conocido a nivel mundial gracias a sus buenas presentaciones en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017 y cuando ya pertenecía a los registros de Huachipato. Ahí el llanero se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo, que le dio pasajes a su selección rumbo al Mundial Sub 20, con tres goles y mucho talento derrochado en las tierras ecuatorianas.

A pesar de llegar lesionado a la cita mundialista de Corea del Sur, el zurdo de 20 años jugó seis partidos y llevó a su elenco hasta la final del torneo, donde terminó cayendo 1-0 frente a Inglaterra. Una derrota dolorosa, pero que vinculó al ex Zamora para emigrar a equipos brasileños, e incluso algunos europeos que lo vieron como un jugador de gran proyección.

A pagar el precio

Soteldo de gran actuación ante Racing / Photosport

Durante sus ocho partidos disputados con la U, Soteldo no ha podido marcar ningún gol y Hoyos sigue sin encontrarle un lugar en la cancha donde se sienta cómodo. Sin embargo, para el duelo ante la Academia del pasado martes el volante sabía que tenía la responsabilidad de marcar diferencia ante una de las potencias de Argentina y realizó un excelente compromiso que dejó entusiasmados a los dirigentes azules.

"Estábamos esperando este partido de él hace mucho. La verdad es que tras todos los esfuerzos millonarios que hicimos por traerlo, pero había que esperarlo, ahora ante Racing podemos decir que hizo su primer gran partido". ", señalaron desde la mesa directiva a El Gráfico Chile.

"Esperamos más de él y confiamos en que demostrará su nivel con el correr de los partidos. Antes (en Huachipato) tenía más espacios pero ahora en la U ya no tantos y eso lo ha complicado mucho", agregó Heller tras el partido.

Con las ganas de triunfar en la U, ha dicho que tiene ganas de pelear por la Libertadores, Soteldo se ilusiona con su nuevo rendimiento internacional ya que para él "este sueño lo alcanzamos todos juntos", según escribió en redes sociales.