El sueño sin cumplir de Sampaoli: Ganar la Libertadores y al Barcelona de Guardiola para que la U sea la mejor del mundo

Jorge Sampaoli será eternamente recordado en Universidad de Chile por esa campaña del 2011 que los llevó a ser campeones en Chile y, más importante aún, a levantar su primer título internacional, la Copa Sudamericana. Sin embargo, al técnico argentino le faltó algo: ganar la Copa Libertadores y así jugar el Mundial de Clubes.

Es que el técnico, según reveló Lun al dar a conocer detalles de la autobiografía del DT,"Mis Latidos", tenía un plan para que la U se eleve a la altura del mejor equipo del mundo, pero para eso tenía que ganar el torneo de mayor importancia del continente. Algo que no pudo lograr, pero que estuvo muy cerca de conseguir. En 2012, la imponente U del casildense quedó eliminada en semifinales a manos de Boca Juniors y así se terminó el sueño del técnico de jugar con el Barcelona de Guardiola en el Mundial de Clubes.

"El paso grande, el que yo quería dar, no lo dimos. Estaba convencido de que le ganábamos a cualquiera", señala Sampaoli en una de las páginas de su libro, tal como detalla el mencionado matutino.

Y el hecho de que no haya podido cumplir su plan parece, según relata el técnico, tener explicación: "al presidente le dije que le quería ganar al Barcelona en el Mundial de Clubes, lo quise convencer de que podíamos lograrlo y le pedí que no me vendiera a Eduardo Vargas. Terminó el torneo local y la Sudamericana, ganamos los dos certámenes y vendieron a Vargas. Para ganarle a Barcelona, como yo quería, necesitaba de Vargas y de otros jugadores para, primero, ganar la Libertadores. Ya sin Vargas la peleamos y perdimos en semifinales con Boca".