Ampuero y la crisis en Unión Española: "Creo que hay una persona que no está remando para el mismo lado"

La crisis de Unión Española está traspasando los malos resultados obtenidos en cancha. Además de la mala racha futbolística, el cuadro hispano ha vivido días de tensión durante las últimas semanas a raíz de peleas entre los jugadores y acusaciones de filtración por parte del cuestionado director técnico Martín Palermo.

En medio de ese contexto, Jorge Ampuero, capitán del elenco de Santa Laura, sacó la voz y se refirió a las filtraciones que pusieron ante la luz pública los problemas del camarín rojo, fundamentalmente el conato de pelea que Ramiro González, Israel Poblete y Carlos Muñoz protagonizaron durante una práctica y que les costó ser marginados del duelo ante Unión La Calera en Quillota.

"No voy a meter las manos al fuego por ninguna persona, pero creo que de los jugadores y cuerpo técnico no se filtra nada. Creo que hay una persona que no está remando para el mismo lado y en el día a día no está sumando. Nosotros estamos preocupados de lo que viene el domingo y se acabó", lanzó el defensa.

El zaguero de 30 años no quiso dar el nombre de esa persona a la que hizo referencia, aunque después de la derrota 1-0 ante los cementeros el propio Martín Palermo puso en tela de juicio a Fernando Díaz, gerente deportivo, ante el caso filtraciones. "Fernando Díaz tendría que hablar primero conmigo antes que con ustedes (periodistas)", dijo el Loco.

Por otro lado, Ampuero se refirió lo sucedido con González, Poblete y Muñoz, ante lo que manifestó que "fue una decisión técnica, se acabó el tema, no hay más vuelta atrás". Eso sí, el propio jugador sostuvo que "yo miles de veces me he peleado con el Mono (Diego Sánchez), antes me peleaba con el Curri (Dagoberto Currimilla), me peleo con todos. La verdad es que lo que pasa en la cancha queda ahí. Y después somos amigos. Ese tema de los rumores se acabó y el plantel está unido".

El referente de los hispanos confía en que saldrán de la crisis y que Martín Palermo seguirá siendo al mando en Plaza Chacabuco. "Unión Española es un club serio, Jorge Segovia siempre deja que los DT cumplan su contrato. Estamos confiados en que Martín va a seguir con nosotros hasta la última", estableció.