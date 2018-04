La calculadora de la fe alba: Los resultados que meterían a Colo Colo en los octavos de la Libertadores

Colo Colo quedó en la cornisa de la Copa Libertadores tras el papelón frente a Delfín en el estadio Monumental. Un 2-0 que golpeó en lo más profundo del orgullo albo, y que los deja al borde de la eliminación en la fase de grupos.

Pero matemáticamente no todo está perdido. Si bien Colo Colo no depende de sí mismo, una serie de combinaciones los podría meter en los octavos de final y romper así el maleficio de la fase grupal, el que ya suman once años.

A continuación te mostramos la fórmula en base a la lógica que necesita Pablo Guede y sus dirigidos para seguir soñando.

4ª fecha

24 de abril Atlético Nacional vs. Bolívar Gana: Atl. Nacional

2 de mayo Delfín vs. Colo Colo Gana: Colo Colo

Atlético Nacional 9 puntos, Bolívar 5, Delfín 4, Colo Colo 4.

5ª fecha

15 de mayo Delfín vs. Atlético Nacional Empate

15 de mayo Colo Colo vs. Bolívar Gana: Colo Colo

Atlético Nacional 10 puntos, Colo Colo 7, Bolívar 5, Delfín 5.

6ª fecha

24 de mayo Atlético Nacional vs. Colo Colo Empate

24 de mayo Bolívar vs. Delfín Empate

Atlético Nacional 11 puntos, Colo Colo 8, Bolívar 6, Delfín 6

El otro escenario

Pero ojo, existe un escenario aún peor del que presentamos. Si Colo Colo llega a perder frente a Delfín en Manta el próximo 2 de mayo, las chances matemáticas aún le darían oxígeno a los albos. En ese caso:

4ª fecha

24 de abril Atlético Nacional vs. Bolívar Gana: Atl. Nacional

2 de mayo Delfín vs. Colo Colo Gana: Delfín

Atlético Nacional 9 puntos, Bolívar 5, Delfín 7, Colo Colo 4.

5ª fecha

15 de mayo Delfín vs. Atlético Nacional Gana: Atl. Nacional

15 de mayo Colo Colo vs. Bolívar Gana: Colo Colo

Atlético Nacional 13 puntos, Delfín 7, Colo Colo 7, Bolívar 5,

6ª fecha

24 de mayo Atlético Nacional vs. Colo Colo Empate

24 de mayo Bolívar vs. Delfín Gana: Bolívar

Atlético Nacional 11 puntos, Colo Colo 8, Bolívar 8, Delfín 7

*Colo Colo apelaría a la diferencia de goles para clasificar