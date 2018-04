Guede reconoce que estuvo fuera de Colo Colo: "Tenía que dar un paso al costado"

Un giro total tuvo la renuncia que presentó el entrenador Pablo Guede a la banca de Colo Colo. Cuando el técnico ya estaba fuera del club, una extensa reunión con los referentes del plantel y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo llevó a recapacitar su decisión y ahora seguirá al mando de los albos.

Tras la conversación con los jugadores, el técnico, junto a Mosa y todo el plantel, salió pasada las 21:30 horas a la sala de prensa para ratificar la decisión que había tomado dejar el cargo, para luego agregar que la junta con Agustín Orión, Jorge Valdivia y Esteban Paredes, pesó más para que se quede en el Monumental.

"Tenia que dar un paso al costado por el bien del club, se lo dije al presidente y a los chicos, pero decidimos que este barco lo llevamos a flote todos juntos o se hunde con todos juntos. Ante la demostración de cariño al trabajo y al cuerpo técnico es muy difícil abandonar. Siempre dije que para uno como entrenador el mayor reconocimiento que tiene es el de los jugadores y eso fue lo que pasó", dijo Pablo Guede.

Eso sí, el argentino dejó en evidencia que si llega a fracasar en la Copa Libertadores y no avanza a los octavos de final tendrá que dar un paso al costado.

"Me reuní desde las 16:30 con Aníbal y hasta que no termine este proceso, que es el 23 de mayo, tenemos que seguir todos unidos. Ese es el gran objetivo nuestro (avanzar a octavos de final) y si no pasamos en la Copa es un fracaso. A mí me parecía que para liberar la presión que tiene Aníbal y la presión de los jugadores, lo más lógico era renunciar. Vinieron los chicos y me dijeron que todos juntos ganamos cuatro títulos y que si fracasamos será todos juntos. Si tenemos que fracasar seremos uno más de los que fracasó en los últimos 10 años", agregó.

Finalmente, sostuvo que "el exceso de compromiso muchas vecesnos hace fallar . Sabemos que el compromiso es el objetivo de todo colocolino y vamos a intentarlo por todos los medios".