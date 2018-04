Sin filtro: Maradona acusó de traidor a Sampaoli y barrió con el trabajo de Becaccece en Argentina

Aunque esté en Emiratos Árabes, Diego Maradona nos sigue sorprendiendo con sus declaraciones. En esta oportunidad aprovechó el mal rendimiento que tuvo Jorge Sampaoli en la doble fecha FIFA con Argentina para así repasarlo y cuestionar su arribo a la selección trasandina.

"Llega un técnico con un arsenal de ayudantes y le quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli, o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener el respeto grande por lo que dejamos nosotros, por lo que hicimos nosotros en la Selección argentina", sostuvo el ex jugador.

Pero sus darlos no apuntaron solamente a Sampaoli sino que también para Sebastián Beccacece, quien, además de ser ayudante técnico de la selección, es el encargado de dirigir a una Sub 20 de Argentina que tampoco ha obtenido buenos resultados.

"¡Becaccece! Escuchame, vuelvo a preguntar: ¿cuántos goles escuchamos de Becaccece? ¿O cuántos penales atajó Becaccece? No sé… Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino", apuntó con evidente molestia Maradona.

En entrevista con CNN Español, el ahora técnico del Fujairah de Emiratos Árabes fue más allá al momento de analizar la figura de Sampaoli y acusó una grave traición de parte del ex técnico de la Roja.

"A mí Sampaoli ya me traicionó. Cuando salió campeón Argentina de la Davis, me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares. No quería hablar con Maradona: quería más acercarse a la Selección que otra cosa", sostuvo Diego.