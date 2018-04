Mosa no descartó una renuncia si Guede se iba de Colo Colo: "Era una alternativa, una posibilidad"

Un show de proporciones se vivió este viernes en el Monumental. Después de varias horas de reuniones, el plantel de Colo Colo logró revertir la renuncia que entregó Pablo Guede a Blanco y Negro luego de la histórica derrota del Cacique ante Delfín por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el presidente Aníbal Mosa entregó detalles de las negociaciones que tuvo el plantel con Pablo Guede y confirmó que, hasta el momento y a pesar del resultado de este jueves ante Delfín, la confianza del directorio está al tope con el técnico trasandino.

"Pablo Guede había planteado una situación de abandonar y renunciar al cargo por lo que pasó en el partido con Delfín, donde todos nos sentimos avergonzados por lo que pasó, pero le pedimos que siga con nosotros, que él tiene que terminar este proceso. Tenemos partidos por delante que nos dan señales que podemos clasificar en la Libertadores. Pablo seguirá siendo director del club, seguirá contando con el apoyo de las institución", sostuvo el presidente de Blanco y Negro.

¿Hubiese renunciado si se iba Guede de Colo Colo? Ante la consulta de la prensa, Aníbal Mosa no dudó en sostener que si el técnico firmaba su finiquito, su salida del Cacique "era una alternativa, una posibilidad".

Ante esa respuesta, Guede reaccionó de inmediato y cuestionó la decisión que podría haber tomado Mosa. "Aunque a mí no me gustaría eso. Mosa tiene que estar por encima de un entrenador, no porque yo tomé una decisión, él se tenga que ir. Él hace muchas cosas por el club y poca gente valora, no me gustaría que tome esa decisión. Colo Colo es mucho más grande que cualquiera", cerró el técnico argentino.