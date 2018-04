¿Quién es Edmundo Valladares? El integrante del CSyD Colo Colo que acompañará a Daniel Morón en el directorio de ByN

El Club Social y Deportivo Colo Colo presentó hace unos días a sus dos nuevos directores para la mesa de Blanco y Negro: Daniel Morón y Edmundo Valladares. El ex arquero que fuera campeón de América llega en reemplazo de Paloma Norambuena y el 17 de abril tendrá su primera reunión de directorio. Para conocer de su trayectoria no falta decir mucho y su palmarés es conocido por todos.

Pero, ¿quién es Edmundo Valladares, el otro miembro que acompaña a Morón en la mesa de la concesionaria? El periodista de profesión tiene 36 años y estudió en el Liceo Manuel de Salas, yendo al estadio desde muy pequeño, a los siete años, junto a su padre y ligándose de manera más activa a las labores del Club Social desde el momento de la quiebra.

Luego, la trayectoria en el Club lo llevó a ser parte del movimiento de hinchas 19 de abril y uno de los fundadores de la Filial Ñuñoa. Su trabajo lo llevó a formar parte de la directiva desde el 2014, cuando ingresó como vicepresidente de las filiales, mientras que el 2015 fue electo vicepresidente general del directorio nacional de Colo Colo.

Valladares conversó con El Gráfico Chile y detalló los objetivos que espera llevar a cabo en el periodo que estará como director de ByN.

"Queremos aprovechar hasta el más mínimo espacio para hacer valer la voz del club y para tratar de luchar lo que más podamos para reivindicar por los derechos mínimos que debe tener el colocolino", comienza diciendo Valladares sobre los objetivos.

¿Qué evaluación puedes realizar de la gestión que realizaron Paloma Norambuena y Pablo Acchiardi?

Creo que es un proceso que registró avances pero nosotros cada cierto tiempo evaluamos la continuidad o no, más que por determinada persona lo hacemos por un trabajo colectivo. Nosotros entendemos que el resto de los socios conozcan la interna de Blanco y Negro y vamos a seguir por la misma línea, ya que los cargos no son de nadie en particular, sino que por la institución y después de mí vendrá otro y ese es el espíritu que defendemos.

¿Cuál es el principal objetivo en este momento que asumes en el directorio de Blanco y Negro?

El principal objetivo es tener una mayor injerencia en el tema fútbol. Creemos que Daniel (Morón) es un tremendo nombre. Es una persona que ha trabajado y ha tenido experiencias muy valiosas en el fútbol, fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, fue ayudante en Colo Colo y otros clubes y viene a marcar un punto de inflexión en lo que habíamos realizado. Queremos tener mayor injerencia en el fútbol y en el comité de gestión hemos tenido algunos avances y esperamos seguir teniendo los mínimos derechos que merecen los colocolinos, sobre todo para los socios y nuestra intención es que se pueda prolongar en el tiempo, utilizar los espacios del Monumental como corresponde, que el club se abra más a la gente, ya que entendemos que Colo Colo se debe a su gente, al pueblo y estamos para empujar para ese objetivo y fiscalizar como corresponde todos los movimientos que se producen al interior de ByN.

¿Uno de los objetivos es que la comisión fútbol de ByN vuelva a funcionar ya que en el último periodo de fichajes, Aníbal Mosa llevó a cabo solo las negociaciones de los refuerzos?

Exactamente. Creemos que es importante que existan equipos de trabajos de verdad y queremos que nuestros representantes tengan la participación necesaria. Esperamos que pueda existir una mayor participación que justamente va a beneficiar a Colo Colo.

¿Y en la comisión gestión?

Es necesario mantener y profundizar los avances, ya sea en obtener descuentos mayores en las entradas y beneficiar paulatinamente al socio. Colo Colo merece tener estadio lleno siempre pero muchas veces no existe un incentivo. Por ahora hemos avanzado en los partidos tradicionales o llamados clase B pero entendemos que tenemos una deuda muy grande en el precio de los partidos internacionales y clásicos, los cuales están muy alejados a la gente y a la realidad de los colocolinos y sentimos que podemos seguir contribuyendo.

¿Sientes que no fueron considerados este año con el precio de los abonos?

La verdad es que nosotros teníamos una propuesta de precios más beneficiosa pero finalmente se consideró que habían otras posturas que se impusieron, pero vamos a seguir trabajando y demostrando con números y cifras que tenemos que seguir mejorando, ya que no es suficiente hasta el momento lo que tenemos y ese es nuestro trabajo.