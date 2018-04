Ribery Muñoz vuelve como figura a San Carlos: "Este es el momento en el que estoy más profesional en todo sentido"

Un evidente sabor cruzado tendrá el Palestino que enfrentará a Universidad Católica este domingo en San Carlos de Apoquindo, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2018. Varios de los integrantes del plantel árabe registran pasos -con distinta suerte- por la UC, y cuatro de ellos se encuentran cedidos por la Franja al club de La Cisterna desde el último mercado de fichajes. Entre ellos, el caso de José Luis Muñoz tiene elementos especiales.

A diferencia de Benjamín Vidal, Fabián Manzano y Diego Vallejos, Ribery no tendrá nexo contractual con la UC cuando finalice su préstamo en los tetracolores. Su pase pertenece a Cruzados hasta fines de 2018, sin embargo futbolísticamente su etapa en Católica se cerró cuando Beñat San José le dijo que no entraba en sus planes y que debía buscar nuevos aires. Ahí apareció el Tino, elenco donde se ha transformado en pieza inamovible para el DT Germán Cavalieri.

¿Cómo llega este Palestino irregular al partido con la UC?

El equipo está motivado, creo que para estos partidos el equipo se motiva un poco más , por el entorno, porque vamos a jugar contra el puntero, pero eso lo tenemos que llevar a cabo no sólo contra Católica, sino que contra todos los equipos, los partidos valen tres puntos en todas las canchas. Trataremos de hacer un partido correcto en San Carlos y traernos los tres puntos.

Palestino juega bien pero no logra cerrar los resultados a su favor. ¿Por dónde pasa eso?

Hemos cometido muchos errores, creo que en ofensiva los delanteros hemos fallado muchas oportunidades de gol, en defensa nos llegan poco y nos hacen goles, estamos en la típica de algunos equipos que juegan bien y no ganan, pero prefiero que esto pase ahora y no al final del torneo. Tenemos muchas cosas que corregir, y para eso tenemos un cuerpo técnico que trabaja día a día y trabaja muy bien para superar los errores que estamos cometiendo.

Pero ofensiva han tenido buenos momentos. Tú y Roberto Gutiérrez han conformado una interesante sociedad…

Es tercera vez que tengo al Pájaro de compañero, antes estuvimos juntos en Everton, Católica y ahora en Palestino. Es un jugador que da goles, referencia de área, asistencias, es un jugador muy completo, pero también están otros compañeros en delantera que lo están haciendo muy bien y eso es bueno. Tener una sana competencia para cada uno de los jugadores, es súper importante.

Beñat le comunicó de entrada a Ribery que no entraba en sus planes / Foto: Agencia UNO

¿Cómo ven a la Católica de Beñat San José?

Como la ven todos, un equipo sólido en defensa, un equipo que puede llegar poco pero hace daño. Pero más que eso no hay más que decir, más que pensar en Católica estamos pensando en lo nuestro, en hacer un buen partido, sabiendo que es un rival muy difícil, por algo es puntero. Trataremos de tomar todas las armas que nos da el cuerpo técnico para poder enfrentar bien este partido.

En tu caso personal ¿Cómo tomas este partido ante la UC?

Yo estoy enfocado en hacer un buen año, cada partido es importante, pero el paso por Católica sin duda fue fundamental en mi carrera, fueron muy lindos años ahí, conocí gente muy buena, claro, por ese lado hay un cariño especial, pero estoy al cien enfocado en Palestino y en tratar de ayudar al equipo que pueda ganar este fin de semana.

Has tenido un buen arranque en Palestino. ¿Por qué no pudiste jugar así durante tu última etapa en Católica?

Con el único técnico que no jugué mucho fue con Mario Salas, pero siempre he dicho que fue el técnico que más me dejó en cuanto a movimientos, modelo de juego, en todo, fue el que más me dejó. Yo estaba muy consciente de que podía andar bien teniendo regularidad en un equipo, jugando, y gracias a Dios en estos 7 partidos he jugado y mis compañeros me han ayudado a tener el nivel que estoy teniendo, pero sin duda puedo dar mucho más. Tengo 30 años y quiero conseguir un mejor nivel, hacer más goles, tratar de que el equipo esté arriba, esté peleando los primeros lugares. Estoy muy contento en Palestino.

Viviste buenas y malas en Católica. ¿De qué manera puedes resumir tu paso por la UC?

Un paso muy lindo, conocí gente valiosísima, compañeros con mucha trayectoria, en Católica supe que los jugadores entre más cosas han ganado son más humildes. Desde lo humano aprendí mucho en Católica, por sobre todo me quedo con eso.

Muñoz estuvo entre 2013 y 2017 en la UC (salió a préstamo a Everton en 2016 y a Wanderers en 2017). Entre todos los técnicos que tuvo como cruzado, destaca lo aprendido con Mario Salas / Foto: Agencia UNO

¿Te dejó alguna espina clavada tu trayectoria en Católica?

Me hubiera gustado mucho participar más de los campeonatos que se ganaron el 2016. Participé muy poco en uno (Apertura 2016-2017) y en el otro no estuve porque me mandaron a préstamo (Clausura 2015-2016). También está lo del campeonato del 2013 (Apertura 2013-2014), recién había llegado al club, me tocó estar mucho en cancha, hicimos una muy buena campaña, pero perdimos el título ante O'Higgins. Eso me dolió mucho más, haber salido campeón el 2013 con Martín Lasarte me faltó en Católica.

A tus 30 años y habiendo dejado atrás tu paso por la UC. ¿Cómo proyectas lo que se te viene en tu carrera?

Mirando toda mi carrera, creo que este es el momento en el que estoy más profesional en todo sentido. Antes si bien me cuidaba mucho, hoy me cuidar mucho más, entreno el doble, estoy con mucha hambre de llegar más lejos, me siento un jugador mucho más maduro y eso, a lo mejor, lo aprendí mucho del entrenador con el que jugué muy poco en Católica que fue Mario. De él aprendí muchas cosas, de cómo ser más profesional, de cómo entrenar mejor, uno de las cosas malas tiene que sacar lo bueno y ahora lo estoy haciendo, nunca es tarde en el fútbol. Espero que este año sea bueno para mí y sobre todo para Palestino.

¿Te arrepientes de algo o te reprochas ciertas cosas?

Pienso que haber dado un poco más en cada entrenamiento y en cada partido pudo ser fundamental. Hoy estoy jugando al cien en cada partido y en cada entrenamiento. Antes, a lo mejor, me costaba un poco más dar el cien o pensaba que con ser un jugador habilidoso me bastaba, pero hoy en día los jugadores habilidosos no están jugando mucho, hay un tema más físico, de cuidarse, de entender los movimientos y todas eso lo fui aprendiendo. Creo que me costó aprender esas cosas.