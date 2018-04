Capitán argentino de la Davis destrozó al Chino Ríos: "No vale la pena hablar de gente que tiene problemas"

"A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis. Vamos equipo, suerte (sic)", escribió el ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, en redes sociales. El Chino "calentó" en su estilo la serie entre Argentina y Chile jugada esta semana, pero sus dichos no cayeron nada de bien en los locales.

Uno de los encargados de presentar su malestar fue el capitán del equipo trasandino, Daniel Orsanic, quien criticó lo que hace gente “malintencionada” como Ríos y por eso prefirió destacar el gran trabajo que hizo el elenco de Nicolás Massú.

“Massu es un excelente capitán, Jarry es un excelente jugador y persona, y cada uno de los integrantes del equipo chileno han sido respetuosos y correctos, y esa parte hay que tomar, la gente que tiene problemas o es malintencionada, de ellos no vale la pena hablar”, manifestó Orsanic.

Por otra parte, el líder del equipo trasandino celebró lo bien jugada que estuvo la serie por Chile, y también el buen comportamiento que tuvieron, como nunca, las hinchadas argentinas y chilenas.

“Esto es mérito del equipo chileno. Esto que se haya complicando y se haya alargado aún más la serie fue por ellos, pero aún perdiendo el dobles sabíamos que podríamos darlo vuelta y lograr el triunfo”, aseguró el capitán.

“Hay distintos triunfos, deportivos y fuera de la cancha, y uno de esos era dejar una buena imagen, que nos respetemos. Más allá de situaciones tensas que hubo, se vivió un clima de respeto espectacular, y creo que nunca nos hemos respetado tanto entre argentinos y chilenos en lo deportivo como en esta serie”, cerró Orsanic.