Guede no se va de Colo Colo, por ahora: "Este es el peor momento desde que estoy acá"

Pablo Guede, por ahora sigue en Colo Colo, pero dio luces de que todo podría acabarse pronto. Tras perder ante San Luis de Quillota, el entrenador del Cacique lamentó el presente del equipo y consideró que es su "peor momento" desde que llegó en julio de 2016 a los albos.

"No es el momento ideal, estamos mal, cada vez que pierdes no se siente bien. A los jugadores no les puedo decir nada, dejaron todo a pocas horas de una derrota muy difícil como la del jueves, pero trataron de hacer todo de hacer lo que estaba en sus manos, pero no se pudo. Este es el peor momento desde que yo agarré (a Colo Colo)", dijo en primer término.

En esa línea, Guede indicó que cuando escuchó "el lienzo no lo vi, los hinchas están en todo su derecho de putear y pedir que me vaya, otra cosa no puedo decir, pueden hacer lo que quieran".

Del partido, el argentino expresó que "no hicimos un buen partido, tuvimos opciones para abrir el marcador y no lo logramos, pero nosotros sabemos que podemos dar mucho más. La actitud de los jugadores fue la mejor, no tengo ninguna queja sobre eso. No estamos jugando bien, pero a la hora de correr y meter no puedo decir nada de los jugadores".

Del mensaje de Julio Barroso en Twitter, el entrenador afirmó que "no me interesa, cada uno sabe como se comporta en cada caso y ve lo que dice, él puede decir u opinar lo que quiera. Yo estoy tranquilo, porque decidí jugar con el Chaco y Zaldivia cuando juegue con línea de cuatro, todo lo que no es futbolístico no tiene relevancia".

En tanto, sobre la reacción de los futbolistas colocolinos tras su intento de renuncia, estableció que "lo del viernes no fue 100% mío, me sorprende por la reacción del grupo. Yo sé que no todo el grupo está con el entrenador, porque varios jugadores deben estar muy 'calientes' conmigo porque no juegan, te doy el ejemplo de Gonzalo Fierro y él estuvo allí, apoyó a sus compañeros y al club. Fue el apoyo al club, no por mí".

"Venimos de dos partidos muy malos, yo sé que los chicos tienen claro lo que deben hacer en la cancha", al ser consultado por si se sentía interpretado por sus futbolistas dentro de la cancha.

Pensando en el Superclásico ante la U, Guede dijo que "uno trabaja para que las cosas salgan bien, y cuando no saben uno se pone muy mal. No tengo ni idea que puede pasar en la semana, acá todo los partidos son clave, son todos importantes".

"No es cualquier partido, pero todos los que jugamos los ganamos, incluso en esta situación. No sé que responder, no sé qué va a pasar en el próximo partido", añadió.

"Varían muchas cosas en estos partidos, ellos tienen la capacidad, pero hay variantes que influyen en el rendimiento y cuando se genera esta presión, y uno tiene el cariño de los jugadores y eso genera una presión añadida", agregó.