Impresionante: The Undertaker volvió a WWE y "enterró" a John Cena en Wrestlemania

The Undertaker volvió a WWE, al menos por un ratito. Lo hizo en Wrestlemania 34 para humillar a John Cena en el Superdome de New Orleans.

Tras un largo receso, el "hombre muerto" respondió al desafío de Cena, que lo invocó durante semanas hasta que apareciera esta noche en la "Vitrina de los Inmortales".

En un principio, el que apareció para responder el llamado del "rapero mayor" fue Elías, quien luego de hacer su "show" musical fue atacado duramente por Cena. Luego, el ex campeón abandonaba la arena cuando todo se apagó y allí se hizo presente el "fenómeno".

Ante el asombro de todos, The Undertaker entró al ring ante un pálido Cena, que apenas lo soporto cuatro minutos de paliza.

Para sellar el mítico "tombstone piledriver" para sentenciar su victoria y ampliar su récord a 24-2 en Wrestlemania. Sencillamente inolvidable, especialmente tras la derrota del año pasado ante Roman Reigns.

Mira el increíble retorno del "hombre muerto"

FOR WHOM THE BELL TOLLS. #WrestleMania #Undertaker pic.twitter.com/MkjlRtVzhp

The greatest performer in the HISTORY of #WrestleMania.#Undertaker 👏👏 👏👏👏#Undertaker 👏👏 👏👏👏#Undertaker 👏👏 👏👏👏#Undertaker 👏👏 👏👏👏 pic.twitter.com/lvE0n19xrM

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 9, 2018