Vettel aguanta a Bottas y estira su enorme arranque de 2018 al ganar el GP de Bahrein

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), ganador hace dos semanas en Australia, aumentó su liderato en el campeonato de pilotos de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Bahrein, el segundo del certamen, disputado en el circuito de Sakhir.

Vettel obtuvo su cuadragésima novena victoria en Fórmula Uno -en su carrera número 200 en la categoría- al superar a los pilotos de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas -que estuvo a punto de superarlo sobre el final- y el inglés Lewis Hamilton, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Una carrera que estuvo marcada por el accidente de Kimi Raikkonen (Ferrari), que atropelló a un mecánico de su equipo cuando entraba a cambiar gomas a los pits. El finlandés terminó fuera de los puntos.

LO FRACTURÓ#F1xFOXSportsPremium Kimi Raikkonen se apuró en su parada de pits, pasó a llevar a un mecánico de Ferrari y terminó retirándose de la carrera pic.twitter.com/9JPe7qIrCA — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) April 8, 2018

No jodas con Raikkonen 😱

¡LA PIERNA DEL MECÁNICO! pic.twitter.com/2DUIxDGO64 — Miguel Delucio (@miguel_delucio) April 8, 2018

Vettel dominó la prueba de principio a fin, partió desde la pole, pero tuvo que aguantar el embate de Bottas, que lo amenazó sobre el final, pero que no pudo superarlo en el cierre.

La siguiente prueba, el Gran Premio de China, se disputará el próximo fin de semana, en Shanghai.

INITIAL CLASSIFICATION (LAP 57/57) Immense pressure from Bottas, immense effort from Gasly in P4!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/YeBLa92uSo — Formula 1 (@F1) April 8, 2018

Relentless pressure from Bottas, but Vettel prevailed 💪 A perfect 50 points for the @ScuderiaFerrari man after two rounds#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Jl0oNDTjuQ — Formula 1 (@F1) April 8, 2018