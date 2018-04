"Los torneos no se compran" y "pasan cosas raras": los dichos sin filtro de Barroso que incendiaron Colo Colo

Julio Barroso no tiene pelos en la lengua y cuando tiene que decir algo, lo dice de frente sin tapujos. Es que el defensor de Colo Colo tiene carácter de sobra para enfrentar situaciones difíciles y no se guarda nada.

Y esta vez la cuestión se repitió, ya que ayer disparó al no ser convocado por Pablo Guede para el partido con San Luis de Quillota, tomando una reflexión de Marcelo Bielsa para reflejar su momento.

No es primera vez que Barroso deja tela para cortar con sus declaraciones incendiarias, lo que refleja su perfil de caudillo que ha ido edificando durante su paso por el Cacique. Mira las palabras del Almirante con la camiseta alba.

2014

"No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas hay que decirlo. Hay cosas raras. Han pasado muchas cosas raras. Los jugadores no somos tontos, que no metan las manos como decimos en Argentina", dijo Barroso en el segundo semestre de ese año contra los árbitrajes.

En esa línea sentenció que "es raro que nos cobren tantos penales. Los torneos se ganan, no se compran, es muy vergonzoso lo que hacen. El jugador no es idiota".

Y siguió, recordando la final de la U contra O'Higgins en el Apertura 2012: "Hay muchas cosas que me resultan raras, pero al final todo se sabe. Perdí una final con O’Higgins y aún me da vuelta que pasaron cosas raras".

"No somos idiotas. Si nos cobran penales, que todos sepan que iremos por dos goles más. Estos episodios son raros. Lo de la final con O'Higgins con la U, después lo de Católica, donde entra un dirigente al camarín y nadie dice nada. Nadie profundiza. Los jugadores no somos tontos y nos damos cuenta que pasan cosas extrañas", sentenció, lo que le significó un castigo de ocho partidos.

2015

Barroso tras el escándalo de Sergio Jadue en la ANFP, alzó la voz y reclamó "es parece lamentable y me parece que tal vez no estaba tan loco como algunos me quisieron hacer pasar. Yo dije que si me equivocaba iba a pedir disculpas. Aquí (en la ANFP) nadie salió a pedir disculpas".

"Han habido muchas ganas de hacer callar. Ahora está saltando este tema. Me alegra la gente que tiene valentía como él, como Abumohor, como Bonvallet en su minuto… esperemos que por el bien de todos que se esclarezca todo", sentenció sobre dichos de Carlos Chandía, criticando lo que pasaba en el fútbol cileno.

Y siguió diciendo que "a mí me han repasado periodistas y dirigentes. Y ahora hay dirigentes que dicen que fueron engañados. Me deja tranquilo que hoy se está buscando claridad. Y al que le toque (en la ANFP) sabrá que hay una mancha muy grande que limpiar".

Publimetro Chile ¿Mensaje para Guede? Julio Barroso lanza fuerte frase tras quedar fuera del partido con San Luis El Almirante, que no fue considerado para el partido ante los quillotanos, usó una frase de Marcelo Bielsa para reflexionar de su momento en Colo Colo.

2016

Cuando Colo Colo perdió el título del Clausura 2016, José Luis Sierra fue la víctima de los dichos de Barroso, quien lanzó una crítica descarnada al trabajo del Coto luego de una dolorosa derrota ante Palestino: "Nos enfrentamos a un equipo que está allí arriba porque tiene una idea de juego, una idea de trabajo, una línea, que sabe jugarle a los rivales. Ha mostrado una gran capacidad. Eso se puso de manifiesto en los primeros minutos en que ellos propusieron algo que seguramente no estamos preparados para contrarrestar".

"En el fútbol hay que tener realismo y esta es nuestra realidad. Lamentablemente, hay que ser sinceros. En esto, el diez por ciento es suerte, milagro o Dios, como cada uno quiera llamarlo, y el noventa por ciento es trabajo. En este tiempo ya exprimimos ese diez por ciento y cuando necesitamos lo otro no lo tuvimos. Esta es la realidad que nos ha pasado en Copa y en el torneo", expresó.

Y cerró sus dichos, pese a que luego aclaró sus palabras con Sierra, indicando que: "Puedes tener un mal partido, mala suerte, pero no puedes salir a jugar los partidos sin planificar. Nos ha demostrado Palestino que no teníamos una idea clara, sino que solo era resolver a lo que salía de cada uno en lo personal. Eso ha sucedido durante mucho tiempo, cuando los resultados te sostienen uno puede tapar muchas cosas, cuando no están, ya es como una película o un libro, es una crónica de una muerte anunciada, y si no haces nada para cambiarlo, está claro que te llega".

2018

Lo más reciente, sus reclamos en Twitter contra la decisión de Guede de dejarlo en la banca: "Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra… Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida".