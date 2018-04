Interventor de la Fetech revela la otra cara del tenis chileno: "No hay interesados en aportar"

El equipo chileno de Copa Davis cayó 3-2 en la serie válida por la segunda ronda de la Zona Americana I ante Argentina, y con eso vio frustrada su opción de ir al repechaje del Grupo Mundial que se disputará en septiembre.

Pese a ese reñido registro deportivo, el actual interventor de la Federación de Tenis de Chile tras su quiebra, Cristián Ramírez, reveló a El Gráfico Chile que el momento financiero del deporte blanco dista mucho de lo que pasa en cancha, ya que los recursos siguen escaseando en las oficinas de Cerro Colorado.

La falta de confianza en el tenis nacional por parte de los privados, según afirma, ha hecho que el Instituto Nacional del Deporte (IND) sea el encargado de sostener en un 90% a la Federación de una de las disciplinas más importantes de nuestro país.

¿Qué le pareció la serie contra Argentina, la organización y todo lo dispuesto en San Juan?

Nosotros fuimos invitados a todas las ceremonias involucradas con la serie como administradores de la Federación y me pareció una buena organización por parte de Argentina, de un nivel de primera, y como si fuera el Grupo Mundial de la Davis. Muy similar a lo que hicimos en la serie Chile-Ecuador.

Pero la producción que se realizó para la serie fue envidiable ¿Cuán lejos cree que estamos de organizar algo así?

Yo creo que son cosas distintas. Evidentemente somos capaces de organizar algo como eso, pero siempre que tengamos los recursos necesarios que el tenis chileno hoy no los tiene, y me parecería irresponsable que se hiciera algo así.

Para poder tener algo así se necesita una directiva responsable ¿Para cuándo están agendadas las elecciones? Y lo otro ¿Qué le parecería que ex tenistas la dirigieran?

Están convocadas para finales de abril, pero con la Asociación de Tenis, yo nada que ver con eso. Mi cargo depende de cómo se me evalúa por el IND y el Comité Olímpico de Chile, pero en la dirigencia es necesario cualquiera que tenga un liderazgo y quiera al tenis, y ojalá sea así.

Y por mientras que está a cargo ¿Cuál es su plan en la Federación?

Yo sólo tengo que ver con los fondos de los recursos y el principal sponsor es el IND y si no fuera por esos recursos no hubiéramos podido viajar ni siquiera a San Juan. El 90% de los gastos que tenemos los cubren ellos.

¿Y cómo lo hacen con el sueldo de Nicolás Massú y posibles premios para los integrantes del equipo chileno?

Nicolás tiene honorarios que se pagan con cada una de las series de la Davis. En el caso de los jugadores, ellos reciben el prize money de la ITF (Federación Internacional de Tenis) y ese es el pacto que tenemos con ellos y no es extraño porque los argentinos tienen un sistema de reparto similar a este y no hay inconvenientes. Eso sí quiero aprovechar de agradecerles su permanente colaboración para el tenis chileno y para Chile.

¿Y a los colaboradores de Massú y los que viajan con el equipo también les pagan?

Nosotros le pagamos con lo que recibimos de la Copa Davis, pero la Federación te recuerdo que se encuentra intervenida y los dineros de la ITF llegan a la administración para que proceda a los destinatarios.

Desde que asumió ¿qué ha podido sacar en limpio, qué avizora para el tenis chileno?

Desde lo administrativo debemos mejorar que las empresas confíen en que el “Producto Tenis” es en el cual deben volver a invertir porque no hay auspiciadores. Salvo Cachantún que quiso llevarnos a la Copa Davis, no hay más interesados en aportar. Y la idea es que si hay más recursos más rápido salimos de la crisis del tenis y así hay más para que los jugadores puedan despegar en el circuito.

¿Cree que hay una desconfianza muy grande en lo que es la marca del tenis chileno tras los episodios del pasado?

Ya no debería haber porque ha pasado mucho tiempo, dos o tres años desde que los hechos negativos afectaron a la Federación. Ahora está saliendo adelante y éste es el minuto para que se acerquen las marcas para que ayuden, este es el minuto.

¿Y con el resultado, imagino que no quedaron conformes?

Sí, quedamos con el gusto amargo. Me hubiese gustado haberle aguado la fiesta a los argentinos, pero como dijo Nicolás, este es un grupo de muchachos que van a dar mucho de que hablar en unos tres o cuatro años más. Sólo hay que esperar.

¿Se pudo ganar cree usted?

De lo deportivo no opino mucho, sólo me quedo con la sensación de que pudo ser distinto como los partidos de Nicolás (Jarry) y (Christian) Garín, que los vi muy ofuscados por haber perdido sus partidos y no contentos porque pensaban que podían haberlo ganado.

¿Qué le parecería una revancha contra los argentinos en casa el próximo año?

Estamos igual con ganas de haberles ganado, muy cerca. La próxima vez sería el enfrentamiento en Santiago, aunque prefiero que les vaya bien en septiembre y vayan al Grupo Mundial.