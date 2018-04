Los 10 momentos que marcaron el espectacular Wrestlemania 34

A continuación analizamos los 10 momentos que dejó Wrestlemania 34, el gran evento de WWE, que se realizó este domingo en el Superdome de New Orleans.

Roman Reigns destruido por Brock Lesnar y siembra dudas

Sabido es que Roman Reigns es la cara de WWE en los últimos años. Pese al odio que genera en el público, el Big Dog es la "franquicia" de la empresa de Vince McMahon, pero la derrota ante Brock Lesnar en Wrestlemania siembra dudas sobre su personaje. Muchos esperaban la victoria del ex The Shield, pero la Bestia lo derrotó y retuvo su cetro, despejando las dudas sobre un posible retorno a UFC. El "part imer" manejado por Paul Heyman parece invencible y le puso otro golpe a la reputación de Reigns, que no termina por convencer para convertirse en la fuerza imbatible que muchos creen que es. ¿Mantendrá su gran 'push' o vendrá el bajón?

AJ Styles y Nakamura, una pelea impresionante

El "dream match" de la lucha libre se dio en Wrestlemania. El Fenomenal defendió su corona y sigue siendo el campeón mundial de WWE, tras batir al japonés. Y para alegría de todos, el "heel turn"de Nakamura asegura que este feudo va a continuar por un buen tiempo, y en buena hora para la empresa que ve a dos de los favoritos del público, por su excelente nivel de lucha, como un gancho tremendo.

Ronda Rousey, imparable

Era uno de los atractivos de la noche, el estreno en grande de la ex estrella de UFC en WWE. Es que Ronda Rousey es un plato único para los fanáticos de la lucha libre y en su lucha junto a Kurt Angle ante Triple HHH y Stephanie McMahon dio muestra de su calidad. "Rowdy" brilló con luz propia y se alzó con la victoria por primera vez en la "Vitrina de los Inmortales" y dio cuenta de que viene a dictar cátedra a la empresa de Vince McMahon.

El retorno increíble de Daniel Bryan

Tras dos años de retiro por una grave lesión, Daniel Bryan regresó a luchar en WWE. Y lo hizo a lo grande, como si nada hubiese pasado. Junto a Shane McMahon, el líder del Yes Movement se mostró como nunca y brilló liquidando a Kevin Owens y Sami Zayn, cuyo futuro quedó en entredicho. El Universo de WWE recuperó a una leyenda.

The Undertaker está de vuelta

Era la gran pregunta de la noche, si The Undertaker iba a responder al llamado de John Cena. Y así fue, el Fenómeno apareció y humilló al "rapero mayor" en cuatro minutos. El "hombre muerto" amplió su récord a 24-2 en Wrestlemania y se sacó la espina de la derrota del año pasado ante Roman Reigns.

#EnDirecto: Chile se tomó Wrestlemania 34, mira todas las banderas nacionales en New Orleans https://t.co/vW81J2DS7f pic.twitter.com/k7UeAw1iBs — El Gráfico Chile (@ElGraficoChile) April 9, 2018

¿Qué viene para John Cena y Randy Orton?

El 16 veces campeón de WWE fue uno de los grandes perdedores de la noche de Wrestlemania. No sólo vio como el Undertaker lo hizo añicos en cuatro minutos, su imagen quedó muy golpeada y ahora sus planes son muy desconocidos. De hecho, en el último tiempo deambuló entre RAW y Smackdown, sin rumbo fijo, y además el público lo rechaza. Un futuro bien incierto.

Mismo caso de Cena para Randy Orton, que perdió su campeonato de Estados Unidos, a manos de Jinder Mahal. En el último tiempo, la Víbora ha pasado a un peligroso segundo plano y hoy cayó ante rivales que son conocidos como "jobbers". ¿Será el comienzo del fin para el ex Evolution?

Braun Strowman ratifica que es un showman

El Monstruo entre Hombres se graduó de "big entertainment" en Wrestlemania, al conquistar el título por parejas ante The Bar (Cesaro y Sheamus) acompañado de un niño del público, provocando el delirio de los 78 mil presentes en el Superdome. El gigante merece un premio mayor y estar en la órbita de la corona mayor, considerando su poder devastador y su gran carisma.

Asuka perdió el invicto

Y llegó el día, finalmente la japonesa cayó en un ring de WWE tras su increíble racha que parecía indetenible. La "reina" Charlotte Flair cortó el invicto de Asuka y evitó que la nipona siguiera su camino hasta un soñado combate con Ronda Rousey, que seguramente tendrá gran protagonismo luego de su gran Wrestlemania y probablemente se verá con la hija de Ric Flair.

La "fuerza irresistible", al fin campeona

Nia Jax fue otra de las grandes vencedoras de la noche, ya que conquistó por primera vez la corona femenina de RAW tras destrozar a la monarca Alexa Bliss. La de raíces samoana brilló con luz propia y demostró que su "fuerza irresistible" merecía una cinturón de primer nivel. Veremos cuánto dura su reinado.

Seth Rollins es Grand Slam

Si bien el Arquitecto ha estado lejos de los primeros planos de WWE en el último tiempo, ayer se dio el lujo de completar el "grand slam" de títulos con sólo 31 años. Rollins ya ganó el título de WWE, de Estados Unidos, de Tag Team, el Money In The Bank y ahora el Intercontinental. El ex The Shield ya es leyenda.