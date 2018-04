Leo Valencia buscará dar el primer golpe en la Sudamericana: "Tenemos que aprovechar que Audax no tiene confianza"

El recién campeón Leonardo Valencia comandó el plantel de Botafogo que durante esta madrugada arribó a nuestro país para así preparada el duelo ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana el cual está programado para este jueves a las 19:15 en San Carlos de Apoquindo.

"Es un partido muy importante, todo jugador quiere disputar torneos internaciones así que nos pilla en un muy buen momento; salimos campeones el domingo. Botafogo es un club muy bueno y tenemos que jugar sabiendo que tenemos que definir el partido en Brasil", reconoció Valencia en el aeropuerto.

El volante nacional también confesó estar al tanto del mal momento de Audax Italiano en el Campeonato Nacional y no dudó en apuntar que intentarán aprovechar las debilidades futbolísticas y emocionales del equipo audino. "El fútbol es de momento y tenemos que aprovecharlo. Audax no gana hace muchos partidos y tenemos que aprovechar que no tienen la confianza. Es especial jugar en Chile, necesitaba venir. Estoy muy feliz", cerró el seleccionado.

A pesar de que el equipo brasileño viene con la moral en alto tras ganar el Campeonato Carioca hace algunos días, las bajas que tendrá para el duelo ante los nacionales preocupan bastante. Botafogo llegó sin el lateral izquierdo Moisés ni el atacante Luiz Fernando.



Ante esta situación, lo más probable es que el técnico Alberto Valentim haga las siguientes modificaciones: Moisés por Gilson y Luiz Fernando por Rodrigo Pimpao.