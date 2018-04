La furia de Buffon: "Si tienes el cinismo de cobrar un décimo de penal en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal"

Muy enojado terminó el arquero Gianluigi Buffon en lo que fue la última Champions League que disputó, ya que tras el polémico penal que sancionaron a favor del Real Madrid, el meta italiano fue expulsado por el árbitro Michael Oliver.

Y una vez finalizado el compromiso, Buffon disparó contra el juez inglés y no se guardó nada. "Estaba muy cerca, como los estaban el árbitro y el juez de línea. Si tienes el cinismo de cobrar un décimo de penal en el minuto 93 no eres un hombre; eres un animal por falta de sensibilidad ante lo sucedido antes y el sacrificio de todos".

"Felicito a todos los amigos del Real Madrid, a Sergio Ramos, por clasificarse y que se han merecido pasar, pero en un estadio como éste, con estos equipos y estos jugadores, si no tienes personalidad y valentía tienes que quedarte en tu casa o en la grada con tu mujer y tu niños comiendo papas fritas y bebiendo un Coca Cola. Si no tienes valentía lo mejor es que te quedes en casa", agregó un ofuscado Buffon.

Sobre la llave ante Real Madrid y lo que le depara su futuro sostuvo que "estoy bien. La vida sigue. Estoy feliz y orgulloso del partido que hemos hecho y del apoyo de mis compañeros y todos los demás. Esta noche lo que era impensable llegó a ser real. No creo que sea un justo final para la Juve después de lo que se vio esta noche".

#TardeRedondaFOX | Buffon: "El entorno se comió al árbitro, que no tuvo el coraje para no cobrar el penal. Si no tiene coraje, que se quede en la tribuna" pic.twitter.com/GgmgsYBHCo

— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 11, 2018