Morón golpea la mesa: "El proceso de Guede está desgastado, si pierde el clásico se hace insostenible"

Colo Colo está viviendo uno de los momentos más complicados desde que Pablo Guede asumió la banca del club. Luego de la vergonzosa caída ante Delfín por Copa Libertadores, que significó la renuncia del DT, quien finalmente fue convencido por los referentes para que se quedara, y la derrota con San Luis por el torneo local, los albos están afrontando de la peor forma la semana previa al Superclásico.

Por eso, una caída el fin de semana ante Universidad de Chile podría significar la renuncia definitiva del técnico y así lo entiende Daniel Morón, histórico arquero de los albos y actual representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro, quien asegura que el "proceso de Guede está muy desgastado" y una derrota ante su archirrival debería significar su salida.

"Lo que pasó el fin de semana con un integrante del plantel, emitir una publicación en el momento en que su equipo está jugando, no fue el momento justo para hacer eso (…) ¿Qué pasa si pierde el clásico? No me lo preguntes a mi todavía, pero veo una cosa insostenible, sería muy difícil ¿Cómo trabaja un técnico que ya estuvo renunciado y que por los jugadores se queda si llega a perder el clásico? Sería insostenible", dijo el Loro en entrevista con Radio Cooperativa.

Publimetro Chile De levantar juntos la Libertadores a ser rivales: Daniel Morón y Jaime Pizarro se pelearán la presidencia de ByN Ambos ex jugadores de Colo Colo son los principales candidatos de sus respectivos bloques para sustituir a Aníbal Mosa, en caso que presente su renuncia el 17 de abril.

"Es un muy buen equipo (el de Guede). Quiero dejar de lado el tema de los problemas internos, que pueden influir en los resultados que necesitas, pero fuera de eso es un muy buen equipo, tiene las armas para poder competir. Ese partido con Delfín con esos jugadores, pensé que iba a ser un trámite. Hay mucha presión en Colo Colo y eso lo cargan los jugadores, hoy no está con la cuota de suerte que necesita", agregó.

Luego, sobre el rol que tendrá representando al Club Social en la mesa de Blanco y Negro y su posibilidad de ser presidente en caso que renuncie Aníbal Mosa, señaló que "la idea es participar del directorio y si hay alguna unanimidad, o alguna postura a buscar en mí a la persona que pueda ser representante de Colo Colo, no me voy a restar, para Colo Colo siempre voy a estar presente. Sin embargo, mi idea, ante todo, es ser un nexo de los colocolinos que están alejados del club, no vengo a buscar puestos en el directorio".

"Nosotros (CSyD Colo Colo) vamos tras un proyecto, no que sea un trabajo personal, que haya una estructura, áreas de trabajo. Creo que es necesario un director deportivo que sea el nexo entre el presidente, los jugadores y distintas categorías, que abarque el fútbol joven, el de primera división, también la rama femenina, que tenga un hilo conductor", manifestó.

Además, sobre la presencia de Jaime Pizarro en el bloque opositor a Aníbal Mosa, el de Leonidas Vial, y su posibilidad de ser rivales para la presidencia, Morón agregó que "es fantástico que esté Jaime Pizarro en Colo Colo. Está desde los 8 años en el club, tengo una buena relación con él y los mejores recuerdos. Que bueno que esté él, sabe lo que es Colo Colo, lo que quiere la gente de Colo Colo y sabe hacer equipo. Mi idea es que los tres puentes puedan convivir (Pizarro, el Club Social y Mosa). ¿Por qué vamos a estar separados? Por eso las cosas no andan bien".

Finalmente, sobre la opción del Club Social y Deportivo para comprar las acciones de Aníbal Mosa, tal como quedó pactado cuando le entregaron sus votos al puertomontino para que sea presidente de Blanco y Negro, Morón dijo que "me encantaría que la Corporación comprara las acciones de Colo Colo, pero para eso hay que generar recursos, buscar una estrategia. Es sostenible pedirle dinero a los colocolinos, pero con la transparencia necesaria, que la persona que va a poner un peso sepa que la plata está en un banco, que no está en las manos de nadie y que un día puede desaparecer".